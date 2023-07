12:00 AM Editorial

Sin consensos ni coalición, ¿habrá ‘mermelada’ para todos en el Congreso?

No será una legislatura fácil para el Gobierno, por supuesto que no. A punto de ajustar su primer año en el poder, al Ejecutivo se le amontonan los deberes, los escándalos y los cuestionamientos que han terminado por pasarle factura, como la impostergable salida de la ministra de Minas, Irene Vélez. Petro no contará ahora con un hábil componedor de reconocido olfato político, como el otrora presidente del Congreso, Roy Barreras, ni con una imbatible coalición con los partidos políticos tradicionales que le funcionó como una aplanadora en los primeros meses de su gestión.