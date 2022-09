El queso costeño volvió a subir de precio y seguirá con tendencia al alza

“La Mojana inundada no está produciendo leche y los precios del ganado en pie y de la carne están altos, lo que hace que muchos ganaderos dejen de ordeñar para darle la leche al ternero”, agregó.

El dirigente gremial afirma que la producción de leche es normal, pero no favorece la oferta de queso, “hay escasez, pero no podemos hablar de desabastecimiento, por eso el precio va a tender al alza y creo que esta tendencia no va a cambiar en este año”, señaló.

Explica que para sacar un kilo de queso se requieren ocho litros de leche, por lo que solo la materia prima vale unos $16 mil a los que se deben sumar otros costos.