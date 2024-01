Siria, con Pablo Sabbag, quedó eliminada de la Copa de Asia

El acierto en los lanzamientos de penaltis mantuvieron en la Copa Asia a Irán (5-3) que no pasó del empate durante los noventa minutos más la prórroga ante Siria (1-1), entrenada por el argentino Héctor Cüper, que por primera vez en su historia disputaba unos cuartos de final.

El barranquillero Pablo Sabbag, que tiene doble nacionalidad, entró al minuto 58 en el combinado sirio. Participó en la definición por tiros desde el punto penal y acertó en su ejecución.



El conjunto iraní, tres veces campeón de este torneo y que en la pasada edición terminó en el tercer lugar, jugará en cuartos de final contra Japón que previamente se impuso a Baréin por 3-1.



Nadie fue capaz de marcar en jugada. Todos los goles del choque disputado en el estadio Abdullah bin Khalifa de Doha fueron de penalti. Incluidos los del tiempo reglamentado.



A la media hora fue el delantero del Oporto Mehdi Taremi, que fue expulsado después, al final del encuentro justo antes de la prórroga, adelantó al conjunto iraní al transformar un tiro desde los once metros. Pero en la segunda parte, Omar Maher Khribin empató con otro penalti.



Ya no se movió el marcador. Mantuvo el tipo Siria que hizo historia al disputar por primera vez unos octavos de final de la Copa Asia. Siempre se había quedado en la fase de grupos.



No pudo avanzar más en la competición. En los penaltis cayó eliminado. Irán marcó los cinco disparos. El conjunto de Cúper falló el segundo que lanzó, ejecutado por Fahd Youssef.



Irán selló la clasificación y buscará las semifinales contra Japón.