Leicy Santos: “Queremos jugar siete finales”

“El equipo tiene un foco y objetivo específico. Eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria ante Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos el triunfo ante Alemania mañana no tiene sentido. Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”, expresó.

La futbolista tuvo palabras de elogio para la selección de Marruecos, su último rival en la zona de grupos, conjunto que todavía tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

“Hemos visto que Marruecos es colectivo y ha evolucionado. Tienen un estilo europeo muy físico, pero mixto. Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa. Tenemos que mostrar el fútbol que ha venido trabajando Colombia”, aseguró.

Por último, la jugadora no le dio mucha importancia sobre el rival al que enfrentarán en los octavos de final del campeonato ecuménico.

“Vemos las tres posibilidades qué hay y sabemos que todos los partidos van a ser complicados, pero el equipo está preparado para enfrentar a cualquiera e ir a ganar”, concluyó.

