Se acabó la espera. Después de varios días de suspenso y expectativa, el Comité Disciplinario del Campeonato (CDC) dio a conocer este miércoles la resolución con las determinaciones sobre los graves incidentes que se presentaron entre las barras de Atlético Nacional y Junior, en el partido que ambos clubes disputaron en el estadio Atanasio Girardot, el jueves 26 de septiembre, en cumplimiento de la décima jornada de la Liga II.

El compromiso, que los verdes ganaban 2-0 con anotaciones de Andrés Román y Marino Hinestroza, fue detenido por el árbitro Nolberto Ararat, al minuto 52, por falta de garantías de seguridad. Fanáticos de los dos equipos se trenzaron en una violenta trifulca que dejó 25 personas heridas, entre ellas un policía, según reporte de la Alcaldía de Medellín.

LAS SANCIONES A NACIONAL

El Comité Disciplinario del Campeonato actuó de oficio y el viernes comenzó a sopesar los hechos tras recibir el reporte arbitral, el reporte del comisario de campo y los descargos de Junior y Nacional. Sin embargo, el fallo y su redacción requirió más tiempo.

En la resolución se determina que Atlético Nacional no brindó las garantías de seguridad necesarias para salvaguardar el espectáculo y su normal realización, lo cual es causal de pérdida de puntos.

Además, el equipo antioqueño deberá cumplir seis fechas jugando a puerta cerrada. Ya la Alcaldía de Medellín, como dueña del escenario, había castigado al club con dos jornadas sin público por los mismos hechos. Por eso el triunfo 6-2 ante Chicó se dio con el Atanasio desolado en sus graderías.

La resolución señala textualmente: “Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiséis millones de pesos ($26.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024 entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A”.

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y multa de once (11) SMMLV consistentes en catorce millones trescientos mil pesos ($14.300.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1,4,5,6,7,8,9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II - 2024, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A”.

LAS SANCIONES A JUNIOR

A Junior lo sancionaron con seis fechas de cierre parcial de su estadio (occidental y norte).

El fallo oficial dice lo siguiente: “Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (“Junior”), sancionado con seis (6) fechas de suspensión de plaza parcial (tribuna Norte y tribuna Occidental - parte alta y baja) y multa de trece millones de pesos ($13.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 2, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024 contra el club Atlético Nacional S.A.”.

RESUMEN DE LOS INCIDENTES

Atlético Nacional superaba 2-0 a los rojiblancos al minuto 52, cuando en la tribuna noroccidental del Atanasio estalló una riña con puñales, cuchillos y palos entre seguidores de ambos equipos, agudizada con el robo de un trapo (término del argot barrista para las pancartas que cuelgan en las tribunas) y de un bombo.

No había vigilancia policiva ni una logística adecuada para separar a los hinchas visitantes y brindar mejores garantías de seguridad, lo cual facilitó que se le diera rienda suelta a la irracionalidad y comportamiento delincuencial de muchos de los que integran los grupos barristas.

La Fuerza Pública, que solo prestaba seguridad en los alrededores del escenario, entró en acción mucho más tarde, cuando ya la violencia estaba desbordada y había hecho estragos, incluso en la cancha, delante de los jugadores, que tuvieron que intervenir y prestar ayuda, como en el caso de Felipe Aguirre, Carlos Bacca, Léider Berrío, Andrés Colorado y ‘Tití’ Rodríguez, para tratar de evitar consecuencias peores, mucho más funestas.

“Yo salí con el uniforme ensangrentado porque me tocó interceder para ayudar a un hincha de Junior, o sea es muy triste eso, parce. Y ver que en los últimos tiempos ya no hay empatía, ya no hay amor propio, ni por el prójimo, ni por Dios, no hay nada, parce. Y yo creo que de verdad es muy muy triste eso”, dijo Aguirre.

La logística de Nacional se encuentra a cargo de unos jóvenes que pertenecen a las barras del club, sin la suficiente preparación para encarar este tipo de incidentes tan graves.