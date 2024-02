¿Qué sucede con Luis Sandoval en Deportivo Cali?

Este mismo viernes, el presidente del Cali, Guido Jaramillo, y el representante de Sandoval, Ángelo Ronconi, sostuvieron una controversia en medio del programa Primer Toque, de Win Sports.

El italiano aseguró que ninguna de las tres ofertas que Cali le hizo para renovar el contrato del ‘Chino’ llenó las expectativas.

“Me dijo que había que firmar por una cuestión de agradecimiento. Y yo le dije: presi, yo creo que el agradecimiento Luis se lo demuestra todos los días haciendo su labor, siendo serio y profesional, y ayudando al equipo a conseguir los objetivos. Anotando goles y estando siempre con una muy buena tónica y energía. No creo que en este caso se pueda firmar, usted me llamará cuando tenga algo más. Hasta el 16 de febrero yo no he tenido comunicaciones con ustedes, son ustedes quienes tienen que llamar estando muy por debajo de lo que se ha pedido, para decir: ‘mira, negociemos, hablemos, hemos encontrado esta solución’”, expresó Ronconi en el programa de televisión ante los periodistas y la cabeza visible de la directiva azucarera.

(Vea también: Los secretos de la futurista pista-pantalla del All-Star de la NBA)

Jaramillo contestó diciendo que Ronconi solicitó un salario imposible, como si no quisiera que se mantuviera en el Cali, y que las ofertas puestas sobre la mesa sí eran buenas. “La propuesta de triplicar el salario que ‘el Chino’ tiene actualmente, es algo para analizar. Nosotros ofrecimos una serie de propuestas de forma escalonada. Ampliamos los porcentajes y dijimos: sentémonos razonablemente. Lo que pasa es que si yo no quiero vender mi casa, pido el doble o el triple del mercado porque no me lo va a pagar nadie”.

Ronconi se defendió y apuntó: “La petición es una oferta totalmente de mercado, si Cali no está en la condición es otro cuento, pero no me diga que la casa la estoy vendiendo tres veces por encima del precio del mercado porque no es correcto. Se pidió lo que es, un valor real en todos los sentidos”.

“Cuando Luis llegó al Cali, aceptó un salario no de jugador figura, no de jugador importante, de jugador que acababa de llegar con la situación que acababa de llegar, que no daba garantías para hacerle un contrato de dos años”, agregó.

(No deje de leer: Arquero de Alianza FC recibió amenazas tras lesión de Gonzalo Lencina)

El empresario señaló que el Cali ha venido presionando a Sandoval para que firme la extensión del contrato y pase por encima de él. “Tenían que hablar directamente conmigo y no con el jugador. Cuando lo presionaron para que firmara, él siempre les decía: ‘hablen con Ángelo’”.

El presidente del club contestó: “Nosotros hablamos con el trabajador, tú no tienes ningún vínculo con el Deportivo Cali. Tú al comienzo no existías para ‘el Chino’, porque él llegó solito al Cali”.

“Si esa es la última oferta de ustedes, no vamos a llegar a un acuerdo, es exageradamente alta”, concluyó Jaramillo.

Ya por último, Ángelo Ronconi aclaró y afirmó que ‘el Chino’ Sandoval no tiene ningún arreglo verbal ni preacuerdo firmado con el Medellín u otra escuadra.

“No tenemos firmada ninguna vinculación ni ninguna exclusividad, en absoluto. No ha recibido nada. A día de hoy, no sabemos dónde va a jugar desde el 1 de julio”, puntualizó.