Michael Barrios jugará con su hermano Cristian en el América de Cali

A través de sus plataformas digitales, el América de Cali anunció el fichaje de Michael Barrios, extremo barranquillero de 32 años de edad. Llega como agente libre tras su corto paso por LA Galaxy de la MLS, donde solo estuvo seis meses.

⚡ ¡𝗗𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El extremo Michael Barrios es nuevo jugador de América de Cali. 🔥 pic.twitter.com/nqDHpfaxrE — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2024

Michael jugará junto a su hermano Cristian, quien se desempeña en la posición de mediocampista y que está en el equipo ‘Escarlata’ desde el año pasado, registrando doce goles en 48 partidos.

Destacar que Michael Barrios debutó con el extinto Uniautónoma FC en 2011 y partió en 2015 al FC Dallas, club en el que ganó dos títulos (US Open Cup y MLS Supporter’s Shield) en seis años. Luego, partió al Colorado Rapids por temporada y media (2021-2022) y disputó el segundo semestre del año anterior con LA Galaxy.

Anteriormente, cuando estaba libre, Michael Barrios declaró a EL HERALDO sus ganas de vestir algún día la camiseta de Junior: “Siempre ha sido mi sueño jugar en Junior, algo que he querido. Siempre he anhelado eso, mi familia también, todos como hinchas de Junior. Confió en Dios de que algún día se dará y si no se da es la decisión de él y siempre estaré preparado para una oportunidad”.

Con el refuerzo de Michael Barrios, ya son seis los fichajes del América de Cali de cara a la temporada 2024 tras Joel Graterol, Edward López, Nilson Castrillón, Óscar Hernández y Jeison Palacios.

Para esta nueva temporada los dirigidos por Lucas González afrontarán la Copa Sudamericana, torneo que iniciarán desde la fase previa enfrentando al Alianza Petrolera en partido único.