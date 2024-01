“Sigo esperanzado que podemos recuperar los Panamericanos”: Daniel Trujillo

R.

Yo debo decir que sí. Obstáculos hemos tenido desde el principio. Esto es un proceso bastante largo. No somos el único país que hemos sufrido este tipo de obstáculos. Si tú revisas las ediciones anteriores de los Juegos Panamericanos y hasta de los Juegos Olímpicos estas cosas han ocurrido. Los países organizadores, en algún momento, no han tenido cómo resolver ese compromiso y entran, por ahí, en un incumplimiento. Pero obviamente se les da una oportunidad, se les da una gabela para poder salir a resolver. Tenemos claro que Panam Sports obviamente nos dio esa prórroga y que lamentablemente no pudimos cumplirla. Pero que hoy salimos públicamente a decir, tenemos el dinero, podemos hacerlo, podemos pagar. Entonces, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que Panam Sports acepte y podamos recuperar esa confianza con ellos para poder realizar unos Juegos de la mejor manera.