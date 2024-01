“Veo manos oscuras”: Ciro Solano sobre decisión de Panam Sports

Ciro Solano señaló, en conversación con Blu Radio, que a pesar de que hubo dificultades en la gestión del giro del dinero, también hubo ciertas supuestas intenciones oscuras detrás de la decisión de Panam Sports.

"No hubiera pasado esto si no hubiera habido interés de Paraguay. Esto no estuviera pasando. (…) No podía tomarse una decisión tan radical e inmediata", "dimos papaya y nos partieron la papaya", expresó Solano.

Asi las cosas, el funcionario aseguró que un dirigente paraguayo movió sus influencias para que se tomara la decisión en contra de Barranquilla.