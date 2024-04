Llama olímpica fue encendida en Grecia y comienza su recorrido a París 2024

En la Antigüedad, todas las guerras entre las diferentes ciudades griegas se detenían durante los Juegos para que todos pudieran participar.

Durante diez días, el fuego olímpico hará su periplo por Grecia, que concluirá el 26 de abril en el estadio Panatinaico en Atenas, sede de los primeros Juegos contemporáneos de 1896.

Al día siguiente, la antorcha partirá hacia Marsella (Francia) en el histórico velero de tres mástiles 'Belem' desde el puerto El Pireo de la capital griega.

