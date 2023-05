Guillermo Zúñiga debuta con dos ponches y lanzamientos de 100 millas por hora

¡Tremendo debut! Guillermo Zúñiga llegó a la lomita de las Grandes Ligas pisando fuerte. El colombiano se estrenó con los Cardenales de San Luis poniendo out a los tres bateadores que enfrentó en el noveno inning del juego que su equipo perdió 5-1 ante los Angelinos de Los Ángeles, de Giovanny Urshela, en la noche del martes en el Bush Stadium.

Frente a 37.048 espectadores, Zúñiga ingresó en el último capítulo en reemplazo de Chris Stratton y no permitió hits ni carreras. No concedió bases por bolas, retiró al trío de hombres que encaró, a dos de ellos, Chad Wallach y Mike Trout, por la vía del ponche.

Wallach, que tenía dos imparables en el juego, fue el primer rival que afrontó el serpentinero bolivarense. Cinco lanzamientos bastaron para sacar al receptor de la caja de bateo. El que redondeó el ponche fue un slider de 85.9 millas por hora.

Guillermo Zuniga struck out the 1st batter that he faced in the bigs! pic.twitter.com/QyeInOWbHW