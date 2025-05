La Federación Italia de Tenis y Pádel (FITP) invitó este viernes al papa León XIV, elegido el jueves como sucesor de Francisco, a acudir al torneo Masters y WTA 1.000 de Roma después de que se conociera su afición al tenis.

El estadounidense con ciudadanía peruana Robert Francis Prevost, nuevo papa León XIV, es un aficionado confeso al tenis.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, dijo en una entrevista con la Orden Agustiana, en el portal augustinianorder.org.

Una curiosidad que la FITP aprovechó para invitar al nuevo pontífice al Foro Itálico en el que hasta el 18 de mayo se disputa el torneo de la tierra batida italiana y en el que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, reaparecerá tras 3 meses de sanción por su positivo en clostebol en Indian Wells 2024.

“Escribí una carta al papa para invitarle al Masters y WTA 1.000 de Roma. Si podrá venir ya en esta edición no lo sé, me parece mucho, pero quién sabe: los milagros también ocurren en la vida”, declaró el presidente, Angelo Binaghi, en una nota de prensa facilitada por la propia federación.

“El papa León XIV es un gran aficionado al tenis y para nosotros es un orgullo. También lo es el hecho de que tengamos la nueva sede de la FITP en un antiguo convento agustino, en Roma. Lo estamos renovando. Yo diría que no una, sino dos coincidencias”, añadió.

