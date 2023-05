“Si vuelvo a Junior es para ser campeón”: Fabián Ángel

Que tiene esto, que tiene aquello, que hay que operar, que no. Así se pasaron varias semanas hasta que finalmente se pudo saber lo que realmente le pasaba: una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

Esta noticia llegó como una baldado de agua fría para Fabián Ángel, quien es consciente de que se perdió bastante tiempo para operarlo, no obstante, ahora, ya más en frío y con la moral alta, habló con EL HERALDO y aseguró que confía plenamente en volver más fuerte.

“Todo va bien, gracias a Dios. Ya estamos casi en la recta final. Si no estoy mal, nos quedan dos o tres meses, un poco menos, para estar con el grupo, sea cual sea en el que esté. Estoy feliz porque ya estoy culminando la parte de mi recuperación”, expresó el jugador antes de empezar con una de sus rutinas de recuperación en Wakeup.

“Al principio se llegó a un acuerdo para la recuperación (con Newell’s de Argentina). La idea era que me recuperara bien en donde me sintiera cómodo. Me quería recuperar acá en Colombia, ellos me apoyaron y están a la espera de que me pueda recuperar”, complementó.