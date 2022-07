Elías Díaz, otro grandeliga que podría ir con Colombia al Clásico Mundial

Caso contrario es el de Sandy León. El receptor, nacido en Maracaibo, estado Zulia, está casado con una barranquillera. León ha jugado ya en dos campañas con Caimanes de Barranquilla en la pelota profesional colombiana y fue parte del equipo campeón de la Serie del Caribe 2022.

En conversación con EL HERALDO, el venezolano de 33 años, campeón de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en 2018, confirmó que ya tuvo el primer contacto con los encargados de conformar el equipo colombiano, dando un sí rotundo.

“Colombia la verdad ha sido muy receptiva al abrirme la puerta, ya he jugado dos años en Barranquilla, he sido campeón dos años y una vez en la Serie del Caribe. Ya me contactaron, me preguntaron si estaba interesado en jugar para Colombia y yo le dije que sí. Para mí sería correcto ir con Colombia”, mencionó León.

Un caso parecido al de León tiene el dominicano Elier Hernández, quien recientemente contrajo matrimonio con una barranquillera. El jardinero, actualmente en el equipo grande los Rangers de Texas, jugó también en Colombia con los Vaqueros de Montería.

Con Hernández no se han comunicado, certificó Urueta, aunque no descartó que lo puedan llamar. “Yo lo conozco, estuvo conmigo en Gigantes del Cibao, tengo buena comunicación con él. No sabía que estaba casado con una barranquillera, pero le voy a escribir, pudiera ser de mucha ayuda en los jardines”, dijo el dirigente.

‘Pipe’ también confirmó un nombre interesante que hasta ahora no estaba en el radar de Colombia: Elías Díaz, receptor nacido en Maracaibo, estado Zulia, grandeliga de 31 años de los Rockies de Colorado.

“Con Elías yo hablo mucho, como estamos en la misma División, lo veo mucho. El contacto con él fue incluso desde el Clásico pasado, solo que en ese momento tuvo una lesión y su equipo no lo dejó ir. Estamos interesados en contar con él para la selección”, dijo Urueta sobre Díaz.