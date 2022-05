“Merecíamos estar en la final, ahora hay que merecer ganarla”: Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que no está convencido de que a su equipo le llegue con darlo todo en la final de la Liga de Campeones para derrotar al Liverpool y admitió que merecieron llegar a la gran cita del Stade de France, pero que ahora tienen que merecer proclamarse campeones.

"Tengo buena memoria de todas mis finales y es un poco raro pensar que la que mejor jugamos, ante el Liverpool en 2005, la he perdido. No voy a decir a los jugadores que jueguen mal, pero en una final todo puede pasar y hay que estar listos para todo", afirmó en rueda de prensa en la víspera del partido.

"Hemos tenido tiempo para prepararla bien. Llegamos bien a este momento, vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente para ganar porque en el fútbol hay algo que no puedes controlar. Hemos merecido llegar a la final por calidad, porque si no la tienes no llegas, pero no es suficiente en el fútbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecer mañana", añadió.