“Mi continuidad en Caimanes es algo que tendré que pensar”: José Mosquera

La tormenta ha pasado, pero con la paz llegan las reflexiones de lo que pudo ser y no fue. Los Caimanes de Barranquilla no lograron completar la hazaña en Montería y, perdiendo 5-4 ante Vaqueros, quedaron a un solo escalón de poder pelear nuevamente por el título en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano ante los Tigres de Cartagena, equipo que ya está instalado en la final.

Las cosas no terminaron bien para los vigentes campeones del Caribe en la primera fase del certamen –pasaron de la primera a la tercera posición-. Además, una racha negativa los llevó a complicarse en gran manera ante los Vaqueros, encontrándose 2-0 por debajo en la serie semifinal.

Pese a todo, los ‘Saurios’ enderezaron su caminar ante el animado público barranquillero y empataron la contienda de forma épica. Sin embargo, tuvieron que volver a probar el sabor amargo de la derrota en el quinto y definitivo juego de las semifinales (3-2).

EL HERALDO habló con José Mosquera Crissón, actual manager de Caimanes, sobre lo que fue esta dura eliminación, el balance de la temporada y lo que se vendrá para un equipo que tiene que tomar un nuevo aire si quiere volver a palpar la gloria.

“Estoy muy contento a pesar de que no se cumplió el objetivo principal. El equipo guerreó hasta el final y les dimos la oportunidad a muchos jugadores nacionales que quizás en años anteriores no habían tenido ese protagonismo como Gustavo Campero, Leandro Emiliani y Carlos Martínez. Estuvieron comprometidos con el proceso toda la temporada y respondieron de buena forma”, apuntó José.

Mosquera no solo reconoció los errores que cometieron como novena, también destacó el nivel que mostraron sus rivales directos – Tigres y Vaqueros – en la parte más definitiva de la pelota caliente colombiana.

“Es difícil mantenerse todo el tiempo en la cima. Hay que darle crédito a los rivales (Tigres y Vaqueros). Ellos jugaron un muy buen béisbol. Por lo cual, mi balance es positivo. Sabemos que a los equipos poderosos siempre se les exige ganar, pero esto es un deporte y nada está escrito. Simplemente son cosas que pasan”, agregó.

Caimanes gozó de una artillería envidiable. Harold Ramírez, Andrés Álvarez y hasta el mismo Gustavo Campero estremecieron en más de una ocasión a los aficionados con su poder al utilizar el madero. El verdadero problema estuvo en el bullpen, teniendo muchos inconvenientes para sostener el trabajo que realizaban los abridores.

“Todos los equipos hicieron un esfuerzo para traer extranjeros de mucho más nivel en comparación a los años anteriores. Nosotros optamos por darle un aire nuevo a la plantilla con unos brazos que nos recomendaron; junto con la gerencia pensamos que eran los que debíamos de traer. La ofensiva nos ayudó mucho, pero el nivel de pitcheo de la liga en general sí estuvo muy por debajo del ataque de todas las novenas. Para esta campaña no pudimos sostener lo que hicimos con aquellos brazos importantes en la anterior temporada. Ahí estuvo la clave, esa decaída nos influyó en todo, tanto que solo ganamos cuatro juegos de los últimos 15 cotejos”, explicó el manager.

Caimanes salió con todo para sentenciar la serie ante Vaqueros, pero batazos como los de Pabel Manzanero y Jordan Díaz bajaron la moral en una novena que le costó empujar hacia el home a los peloteros que llevó constantemente a segunda y tercera.

“Son muchos detalles, en todos no podría profundizar. Salimos a competir. Tuvimos oportunidades para ampliar nuestra ventaja parcial, aunque lamentablemente no las logramos materializar. Sin embargo, fue un excelente juego de pelota tanto para Vaqueros como para Caimanes. No le sacamos rédito a los errores rivales y terminamos concediendo algunos vuelacercas. Esos batazos definitivamente marcaron la diferencia en el final del juego”, afirmó Mosquera.

Finalmente, José Mosquera dejó en el aire su continuidad con los Caimanes, aclarando que es un tema que se tendrá que definir con las directivas de los ‘Saurios’ y con su organización, los Piratas de Pittsburgh.

“Mi continuidad en Caimanes es algo que tengo que pensar con el tiempo. He tenido una trayectoria larga en la Liga Profesional Colombiana gerenciando varios equipos. Lo que te enseña a identificar cuando toca tomarte un break. Sigo siendo un joven que trabaja por sus proyectos personales como el próximo Clásico Mundial, que es un reto grande y una bonita experiencia. Esperaré qué querrán para mí los Piratas de Pitsburg para este nuevo año y ojalá que eso venga acompañado de mucho crecimiento. Hay opciones sobre la mesa de otras ligas, de otros países y estoy bien abierto a escucharlas para seguir ampliando mi experiencia”, finalizó.

El coach barranquillero hará parte del staff técnico de Colombia para el próximo Clásico Mundial y luego viajará hacia República Dominicana para ejercer las funciones de coordinador de la academia (field coordinator) de los Piratas de Pittsburgh en ese país.