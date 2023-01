La jugada polémica que protagonizó la semifinal entre Caimanes ante Vaqueros

José Mosquera Crissón, habló con EL HERALDO y dio su opinión sobre la controversial jugada ante los Vaqueros de Montería.

“Tuvimos esa oportunidad polémica con Evan Mendoza, creo que eso pudo cambiar el rumbo del encuentro. Es difícil tener que mencionar esto, pues yo me debo a la Liga Profesional Colombiana, crecí y me forme aquí. No obstante, también puedo alzar la voz en este tipo de situaciones. La pelota dio en la barda y, por lo tanto, se mantuvo viva. Ellos la recogieron después de eso y no sé qué vio el umpire en la repetición honestamente.

El estratega atlanticense no solo se mostró en descontento por la decisión tomada en dicha jugada, también apuntó que el nivel general de los umpires no fue el mejor en esta campaña: “el nivel de los árbitros no estuvo a la altura del torneo. Hablando específicamente de esa jugada, fue un total sin sabor. Después de la revisión no puedes argumentar qué es lo que tú viste. No diré que por eso perdimos, esa no es la excusa, pero si se hubiese cambiado radicalmente el compromiso”.