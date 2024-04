¿Por qué Nabil Crismatt fue puesto en asignación por los Dodgers?

El roster de un equipo en la MLB y en todas sus categorías tiene un límite en cuanto a la cantidad de peloteros que se pueden utilizar en cada juego (26) y durante la temporada (40 en Las Mayores). Es por eso que cada club realiza constantes movimientos para ir usando a los jugadores de acuerdo a la necesidad del momento y al rendimiento de los mismos.

Entre esos movimientos está Designated for Asigment (DFA por sus siglas en inglés), que no es más que la eliminación de un jugador del roster de 40 de una organización. Esto no significa que el jugador queda como agente libre de forma inmediata, pero pudiera serlo después de cumplirse algunos pasos.

Después de que un jugador es designado para asignación empieza a correr un plazo de siete días en los que el equipo tiene que decidir si lo cambia, lo vuelve a incluir en el roster de 40, o lo asigna a waivers. Si no es cambiado, y es puesto en waivers, puede ser reclamado por otro equipo, si no es reclamado puede ser enviado a Ligas Menores.

El jugador también tiene la opción de no ir a Ligas Menores y elegir la agencia libre.