Alex Morgan rompe su silencio sobre el agarrón que tuvo con Catalina Usme

En diálogo con ESPN, Morgan aseguró que ya habían analizado el juego del combinado patrio, sin embargo, no bastaba con jugar bien sino se era fuerte en el terreno de juego, eso sí, sin caer en lo brusco.

“Todos vieron lo que pasó. Esperábamos que el partido fuera así. Colombia tiene jugadoras muy agresivas y muy físicas. Todo el tiempo quieren cortar el juego, caerse y bueno, así que nos imaginábamos esa clase de partido, incluso después del juego con México que fue muy parecido. Supimos combatir esa batalla y al final se dio el resultado”, explicó Morgan entre risas.

Sobre el agarrón con la colombiana dijo no saber que ocurrió pero que le sacó provecho a la situación: “Ni siquiera sé qué me dijo o que pasó allí. Es más, ni siquiera sé por qué me sacaron tarjeta amarilla, pero yo creo que eso ayudó a que nos uniéramos como equipo y bueno, fue el punto importante de toda esa situación”.