Del 17 al 23 de enero, en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Barranquilla, se celebrará el Mundial Juvenil de Tenis, evento que corresponde a la gira de la Confederación Suramericana de Tenis.

La siembra número uno del torneo en la rama masculina es el boliviano Hugo Dellien, número ocho del mundo. Mientras que en damas, la mejor rankeada es la argentina Victoria Bosio, número 50 a nivel orbital.

El actual campeón del certamen es el australiano Dominic Thiem, quien venció en la final al paraguayo Diego Galeano, 7-6(1) y 6-2.

La belga An-sophie Mestach fue la sensación el año anterior al ganar en sencillos y dobles.

Los mejores ubicados por Colombia son el bumangués Pedro Ruiz, 766 del mundo y la caleña Yuliana Lizaraso, 550 en el rankin profesional y 133 categoría Junior.

Por barranquilla se destaca el debut de las mellas María Paulina y Paula Pérez, de Juan Mariño y de Santiago Gutiérrez.

Hoy desde las 11:00 a.m en rueda de prensa en el Country Club se entregarán más detalles del evento.