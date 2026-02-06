Las autoridades en Montería no descuidan el monitoreo de los niveles de los ríos desde que inició la emergencia por el frente frío y lo han intensificado con los pronósticos del Ideam sobre una situación similar este fin de semana.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, informó poco antes de las 8:00 de la noche de este jueves 5 de febrero que, de acuerdo con el más reciente reporte del sistema de monitoreo hidrológico, el nivel del río Sinú en la estación Campanos se ubica en 5,79 metros, con una tendencia estable a levemente creciente, sin incrementos abruptos entre las lecturas recientes.

Y en cuanto al sistema de regulación, el Embalse Urrá registra una disminución en los caudales entrantes y mantiene descargas controladas, lo que favorece un comportamiento gradual del nivel del río aguas abajo y contribuye a la estabilidad del sistema hídrico.

Pese a ello el mandatario de los monterianos reiteró que la administración a su cargo continúa en alerta preventiva y con monitoreo constante y fue enfático al indicar que “seguimos atentos, minuto a minuto. La prioridad es anticiparnos y actuar con responsabilidad para proteger la vida de nuestra gente.