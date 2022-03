Los primeros años de este milenio trajeron avances significativos, el llamado Y2K fue la puerta para conocer de cerca símbolos que abrirían puertas inimaginadas.

Pasaba mis días, y muchas de mis noches escribiendo conceptos, explorando caminos creativos para tratar de satisfacer las necesidades de ciertos mercados y las expectativas de quienes tomaban las decisiones de comunicación de sus productos, marcas y servicios. Fueron años maravillosos. El mundo de la publicidad traía consigo un aroma especial, tenía un poco de todo. Era como arrancarle un suspiro al ingenio, una mirada a la bohemia, un par de líneas al diseño, de fotografías al cine, de páginas a los textos de filosofía y un pedazo de cuero rasgado al diván del psicólogo. Era un perfume de terciopelo mezclado con humo de tabaco de una noche infértil. Era como regresar al lugar que no conoces, y cuando regresas a él, no hay más camino que devorarse a uno mismo en medio de la intuición y el instinto de aferrarse a las memorias, a las voces sutiles y a los cantos cifrados.

Siempre llamó mi atención la comunicación de índole desconocida, sobre todo aquella con un alto contenido psíquico. La estudiaba con disciplina, la husmeaba con intriga, y como ejercicio de investigación, trataba de ponerla en práctica desafiando mis capacidades y acentuando mis creencias. La tenía involucrada en mí y ella, esperaba al acecho.

Comcel, operador móvil líder del mercado en Colombia, lanzaba su novedosa tecnología 3GSM, la cual, presentaba un chip (sim card) con la posibilidad de tener conexión a internet desde su móvil y así trasmitir datos, imágenes, videos y compartir contenido con el mundo.

El momento había llegado y no podía dejarlo pasar, arriesgué mi puesto y le dije a mi jefe, presidente y dueño de la agencia para la cual yo trabajaba, que si el concepto tenía una negativa yo me iba. La verdad es que a él le gustaba tanto como a mí y me dijo: “si eso pasa, me voy yo también.” Lanzamos la campaña con el chip ubicado en el entrecejo de varias personas con los ojos cerrados, el texto decía: “Por si la telepatía no existe” y firmaba: Comcel 3GSM, Comunicación Superior. Por fortuna los dos conservamos lo que nos correspondía. Todos felices, la analogía semántica había funcionado para el mensaje tecnológico.

Recientemente, casi dos décadas después, el diario Financial Times advierte que la sede del departamento de defensa de los Estados unidos - El Pentágono- está financiando un programa secreto para que sus marines sean capaces de comunicarse telepáticamente en el campo de batalla.

El magnate Elon Musk CEO de Tesla Motors, ha anunciado que su empresa Neuralink está próxima a iniciar ensayos en humanos con sus chips cerebrales para ayudar a tetrapléjicos a caminar y a ciegos a ver. Entre líneas, exponen la piedra angular: conectar el cerebro directamente a internet. Otros medios informan que los chinos trabajan en la llamada Neuromatrix, dirigida a desarrollar armas de control mental.

El semanario europeo XL, ha registrado recientemente la historia de Stelarc, reconocido artista tecnológico Australiano, se implantó una oreja extra en su antebrazo. Esta, está hecha de células de cartílago cultivadas en laboratorio y lleva un micrófono conectado a la red para que cualquiera pueda escuchar lo que el oye. Lo publicitario fue una licencia creativa, la cita, una anécdota.

El mundo se ha preguntado ¿Cuál es la línea que separa el propósito de mejorar la vida y el de modificar a fondo el ser humano? Los avances de la inteligencia artificial y la data, también se abrazan con las industrias de la muerte, el espionaje y la venta, detrás de ellos hay miles de millones esperando para ser invertidos, estamos frente a la validación de un nuevo género: El transhumanismo, mejor conocido como (H+) este, es solo el inicio.