Voto masivo

Sin duda el hecho sobresaliente es la gravedad del conflicto Rusia – Ucrania, y los efectos que podría causar en la economía local una absurda guerra donde están en juego la estabilidad y el futuro de mucha gente de ambos países, y de toda la región. Empero, aquí en Colombia también nos estamos jugando la estabilidad y el futuro, tenemos en Petro nuestro propio mesiánico que busca invadir la institucionalidad a costa de lo que sea. Así que, por lo pronto, ocupémonos de lo que nos afecta más directamente.

Es que sumado a toda la violencia que se presenta en las calles está la desplegada por los elenos, confesos partidarios de Petro, que con sus criminales ataques pretenden a punta de zozobra y miedo presionar las inclinaciones ciudadanas a que se busque quien se muestre proclive a repetir con ellos, no sólo un diálogo, sino un acuerdo similar al claudicante de La Habana. Incluso ya algunos pre candidatos se han manifestado a favor, olvidando que lo de Santos no condujo a la paz, y sólo generó inmensos costos a las precarias arcas nacionales. Es que mientras Rusia y Ucrania pueden resolver sus problemas dialogando, con la guerrilla está demostrado que los diálogos no conducen a nada positivo, porque se les da la mano y quieren el brazo; siempre quieren más. Duque lo sabe, y por eso les está haciendo daño destruyendo laboratorios, eliminando cabecillas y cortando las líneas de suministro, lo que hace que intensifiquen los ataques para parecer más fuertes de lo que son. Ya Uribe mostró que el Estado los supera, al punto que, antes que Santos llegara a fortalecerlos, estaban disminuidos y diezmados. O sea que la imprescindible mano dura, única dialéctica que entienden los malandros, hay que irla aplicando mientras la gente va votando.

El Congreso está obligado a convertirse en el muro de contención de la avalancha de estupideces que nos amenaza, y de ahí lo neurálgico de salir a escoger bien los candidatos, hay que apoyar a quienes acompañan a Álex, para contrarrestar a los que quieren invadirnos de comunismo, para ir acabando con los desvaríos que hasta a las altas cortes alcanzan, y para que se ejecuten las acciones que el país necesita, que Álex no promete sino que hace, ya está bueno de cachacos prometiendo e incumpliendo.

Zelenski se queja de que lo dejaron solo, por no pertenecer a la OTAN. Pero Colombia no está sola, tiene aquí su propia OTAN, que no es otra que los millones de potenciales votantes renuentes, apáticos, perezosos o indolentes que no participan, que no dimensionan la amenaza, a quienes que hay que sin tregua informarlos e insistirles en la importancia de la elección dentro de diez días, donde hay mucho en juego, y donde se defiende la democracia, se bloquea la insensatez, y ello se logra con masiva presencia en las urnas.

Coletilla: Buena cosa que la Gobernación no desmaye en sus objetivos de Puerto Colombia, y ojalá consiga apoyo parlamentario para continuar el muelle. Bueno también que finalmente se haya desbrozado la maleza en el sector Ye de los Chinos – Pradomar, que ya había invadido la calzada.

