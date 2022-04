En la primera vuelta

“Haz un favor a alguien, y no te lo perdonará jamás” refrán que pareciera ser una especie de eslogan nacional, y no sólo cachacal, sino también de aquí, fíjense lo que ocurrió con la votación de Álex después que tanto beneficio irrigó en Barranquilla. El ejemplo más notorio es el de Uribe: Todos recuerdan haber estado presos en las propias ciudades, tomados por la guerrilla, aquí nadie se atrevía ni a Santa Marta ir, Y ni hablar del país andino, que no se podía la gente desplazar a sus plantaciones, a sus fincas, a ninguna parte, por miedo a la “pesca milagrosa”, retenes de delincuentes secuestrando “a la tiña” a quien cayera. Era un país inviable y sin autoridad, y Uribe nos devolvió la seguridad y nos proporcionó mil cosas buenas más de las que carecíamos. ¡Imperdonable! Todos los entonces jovencitos oyeron a sus padres y mayores contar los horrores que se vivían, y restringir sus salidas por miedo. Empero, lo ignoran.

Un pérfido sector no quiere que se lo recuerde, no se lo perdona, jamás se lo perdonará. Es un horrible sentimiento, una ingratitud sin ninguna vergüenza vociferaba por los más malandros, por los entonces afectados por el orden (guerrillos, hoy senadores), y también por los favores (Santos, Roy Barreras), que han trasladado su complejo a las siguientes generaciones, que han enseñado que mientras más grande sea el favor, peor se bloqueará el perdón. Hasta a los jóvenes llegó la peste de la ingratitud, el alud de ataques apoyados por algunos comunicadores.

Pero la mayoría de la gente es decente y, pese a los infames ataques, ahí siguen vigentes los principios y los valores. Ya quisieron detener a Duque a quien, por ser del C.D. tildaron de títere uribista, y más votación obtuvo. Ahora también buscan frenar y tildan de uribista, a Fico, un absurdo para quien en forma independiente se eligió y desempeñó como alcalde con máxima aprobación y es sabido que gobernará independiente. Fico se está imponiendo, su mensaje penetra. Sólo falta que los que continúan en su terco ego renuncien en bien del país, porque a nadie nuevo convencerán, la gente no los votará porque sabe que no puede desperdiciar su voto ni perder la gran oportunidad de derrotar definitivamente la amenaza comunista, así que saldrán masivamente a defender los valores y las instituciones.

Por ello cada vez se ve más cerca el triunfo de Fico. Ya en las encuestas, con tan poco tiempo en campaña, se está alcanzando al guerrillo que lleva años en eso. Y se lo pasará y ganará, además, en la primera vuelta.

Coletilla formativa: En Aspaen los formadores en valores están de plácemes: Tanto Fico, próximo presidente, como Valeria Charris, la extraordinaria reina del Carnaval que tan bien lo hizo, surgieron de sus aulas.

Coletilla futbolera: Ovación para Ramón Jesurun, recién elegido miembro principal del Consejo Mundial de la FIFA. Algunos comunicadores cachacos andan ardidos porque es frustrante para ellos semejante distinción internacional en cabeza de un barranquillero. Bien por nuestro ilustre representante.

rzabarainm@hotmail.com