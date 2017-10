Rap sin corrupción

Columnas de opinión

Colombia necesita tener una verdadera descentralización porque es un país de regiones, con peculiaridades cada una de ellas, con distintas culturas, dotación de recursos, y riquezas naturales, que las diferencian significativamente. Sin embargo, lo que más se ha descentralizado exitosamente es la corrupción, y esto es de los peores males que enfrenta el país. Además, para reiniciar este debate es fundamental reconocer que el centralismo, que sigue siendo cierto, también se ha usado como excusa para esconder la falta de liderazgo regional, su ausencia de solidaridad con los más necesitados y su falta creciente de transparencia.

La consolidación de todas las RAP posibles en el país debería llevar a hacer realidad el llamado “enfoque territorial”, propósito de toda la nueva política propuesta, especialmente la referida al sector rural, y además, se lograría realmente la descentralización del desarrollo de acuerdo con las demandas y posibilidades de cada una de sus regiones. Era suicida pensar solamente en la Región Caribe, pero esta limitación ya no existe cuando el tema se extiende a todo el país. Sin embargo, debe recordarse que Colombia sí ha intensificado la distribución de recursos fiscales nada despreciables, para el tema de la salud y de la educación, entre otros, y esos se los han robado entre los paramilitares, los políticos y seguramente la guerrilla.

En el contexto de estas consideraciones se debe analizar lo que significa la creación de la tercera Región Administrativa y de Planificación, en este caso del Caribe colombiano. La primera RAP fue la de la región Central, y la segunda, la del Pacífico, y aún puede ser demasiado pronto para evaluarlas.

La peor amenaza de la RAP Caribe es la carencia de un verdadero liderazgo público y privado, e inclusive académico, que sancione los vicios que, aunque son nacionales, cada día más se concretan en estos departamentos. ¿De dónde son los grandes protagonistas de los últimos escándalos y cuáles son las sanciones sociales que se han dado frente a estos vergonzosos personajes?, es la reflexión que se requiere. ¿Dónde están los que mandan en estos departamentos cuando de rechazar prácticas corruptas de su círculo social o político se trata?

Sin esta decisión clara y contundente y sin el compromiso de dejar atrás el feudalismo que todavía caracteriza no solo esquemas de producción como el de los terratenientes, sino las de amo y siervos en la vida cotidiana que predominan en zonas más atrasadas, la RAP Caribe será un fracaso. Una reforma institucional per se no cambia las costumbres arraigadas de un país o de una región. Por el contrario, debe recordarse que precisamente las instituciones cambian más lentamente que los valores de la población, así que o se empieza a desarrollar una nueva forma de liderar esta sociedad o no habrá posibilidad de ser realmente una región con mayor autonomía. Este debate apenas comienza y debe ser objetivo, sensato.

