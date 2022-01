Orgullo indígena

“No apostaría un céntimo por el futuro de un pueblo que no reconoce su pasado” Paul Valery. Esta frase tan famosa la escuchamos pero no la entendemos aún en Colombia, el desprecio por los indígenas no se terminó con la salida de los españoles y el nacimiento de la república, hoy 2022 una muy buena parte de los colombianos los sigue mirando con indiferencia o con desprecio, ya lo decía el gran Jaime Garzón, “el problema de los colombianos es que ninguno se cree colombiano, los ricos se creen ingleses, los intelectuales se creen franceses, la clase media se cree gringa y los pobres se creen mexicanos”. 4 reflexiones frente a este escenario:

Primero, desde los colegios la aproximación a la Colombia indígena se limita a unas pocas clases de cultura pre colombina y ya, cuando se estudia la historia de Colombia se sigue partiendo con cosas básicas y mínimas de culturas indígenas y se arranca en serio el estudio de la materia desde la llegada de los españoles a América en la educación del siglo XXI el pasado y el presente de la historia indígena siguen sin existir.

Segundo. El genocidio español sobre los pueblos indígenas de américa latina tampoco se cuenta en las aulas de clase, solo por poner un ejemplo acá en Cundinamarca en el bello municipio de Sutatasa se encuentran aún vestigios de lo que fue la evangelización católica contra los pueblos indígenas, aquí entre varios vestigios se encuentra un potro donde torturaban a los indígenas que no accedían al adoctrinamiento, invito a los lectores que lo vean en google, solo es poner potro torturas Sutatasa y les aparecen las imágenes, y en este mismo municipio sucedió uno de los suicidios colectivos más grande de América Latina, según los cronistas e historiadores más de dos mil indígenas subieron a lo alto de los farallones ( altas montañas de cumbres rocosas que se ubican detrás del municipio) y desde allí se lanzaron al vacío, aquí murieron niños abuelos, familias enteras que se rehusaron a seguir viviendo la tortura religiosa y colonial española. Historias como estas abundan, pero son poco difundidas o fueron ya olvidadas por el silencio que se dio de generación en generación.

Tercero. Los españoles se fueron pero el colonialismo no, Colombia y América latina sufre aun de la mirada euro centrista, quiere decir entendemos el mundo y su realidad desde la óptica europea, donde se asume que la “Civilización” es Europa y el resto, el mundo periférico de Europa son de pueblos poco “Civilizados”, sumado esta mirada tenemos la versión hegemónica norteamericana, quiere decir desde el inicio de la guerra fría con la doctrina Truman del mundo bipolar y la teoría de “amigo enemigo”, entendemos la realidad también desde la óptica y los intereses de los Estados Unidos y sus aliados, es tan real que solo pongo un ejemplo, hace un par de meses el Ministro de Defensa nombró a Irán como enemiga de Colombia porque este país es enemiga de Israel uno de los principales aliados de los Estados Unidos, reitero los españoles se fueron pero el pensamiento colonial no.

Cuarto. Producto del conflicto armado interno se creó un discurso muy marcado de los partidos de derecha y del uribismo contra la minga indígena y todo el movimiento, los tratan con los peores calificativos, es impresionante ver el desprecio y odio en las redes sociales contra la minga y en general contra el pueblo indígena, discurso de odio que repiten y repiten. Es necesario recordar nuestro pasado indígena y llevarlo con orgullo, así como lo hacen peruanos o mexicanos, reitero la frase de Paul Valery, “no apostaría un céntimo por un pueblo que no reconoce su pasado”.