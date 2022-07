¿Es el fin de Iván Márquez y la Segunda Marquetalia?

En estos días a partir de diversas informaciones hemos escuchado sobre la posible muerte de Iván Márquez ex miembro del secretariado de las FARC y fundador de la estructura criminal de la Segunda Marquetalia, versiones sobre un enfrentamiento con unidades de la estructura de Gentil Duarte hoy liderados por Iván Mordisco, un ataque de sus propios hombres, o una emboscada de caza recompensas circulan por la redes sociales, la última información dice que estaría herido en un hospital de Caracas y que fue evacuado en un helicóptero, a esta hora no hay nada confirmado, pero lo que si podemos entrar a analizar es que va suceder con la estructura de la Segunda Marquetalia si desaparece Iván Márquez, y para comenzar debemos decir que la Segunda Marquetalia no va desaparecer y va seguir operando en Colombia y Venezuela, cuatro razones para ello.

Primero. La Segunda Marquetalia es una organización del crimen organizado que se ubica en la categoría de estructuras de portafolios de economía ilegal, quiere decir, esta organización ya no busca la toma del poder por la vía de las armas, no tiene una plataforma ideológico política robusta, dentro de sus filas no hay ideólogos destacados ni han trabajado planes de empoderamiento social, más allá de los discursos de Iván Márquez no tienen un piso ideológico, pero lo que si tiene es un modelo de financiación bastante robusto, que no se limita al narcotráfico, sino que manejan rentas como la minería ilegal, tráfico ilegal de combustibles, contrabando, peajes en las trochas de los migrantes y todo lo que les genere un flujo de capital, razón por la cual independiente de quien este al mando, como organización ya tiene garantizada su financiación y esto le da la posibilidad de seguir activa.

Segundo. Como todas las organizaciones del crimen organizado tiene una estructura de mando en el cual ya están definido los remplazos de primera, segunda y tercera generación, es tan clara esta metodología de asegurar el mando, que los comandantes solo se ven con sus segundos y terceros para los plenos de la organización, las reuniones de estado mayor ya las hacen virtualmente, esto con el fin de que si llegan a ser localizados y bombardeados la organización no quede acéfala.

Tercero. La Segunda Marquetalia hoy ya tienen una operación binacional, quiere decir ya no solo utilizan a Venezuela como una zona de repliegue estratégico, sino que hoy tienen una capacidad militar, financiera, y operativa dentro de Venezuela, hoy el conflicto colombiano se desbordo y las operaciones armadas y la guerra que tienen estas estructuras se pelean en el Estado Apure o Táchira.

Cuarto. Venezuela se convirtió en un espacio estratégico porque desde allí sale la ruta del narcotráfico que se conoce como el arco del caribe, y es la cocaína que se produce en Colombia y que no se puede sacar vía área por el Caribe colombiano debido a la cantidad de radares americanos que están allí instalados, razón por la cual esta droga hoy sale a Venezuela vía terrestre y de allí vía área sale rumbo a Centro América , México, Estados Unidos, uno de los grandes compradores es el cartel de Jalisco Nueva Generación y esta es una de las rutas más apetecidas en el mundo del narcotráfico.

Con todo este contexto es claro que independiente de si Iván Márquez está vivo o no lo cierto es que las guerras de las disidencias y de la Segunda Marquetalia van continuar.

@nestorrosania