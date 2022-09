Entrevista a reportera de guerra en Ucrania

La reportera de guerra Ximena Borrazas acaba de terminar su cubrimiento en Ucrania y para el Portal #PeriodismoGuerrayPaz y para esta columna del periódico EL HERALDO pudimos entrevistarla en exclusiva para que nos contará que está pasando en el frente de batalla y en diferentes ciudades de Ucrania, aquí apartes de la entrevista.

Néstor Rosania (NR) ¿Tengo entendido que esta es la segunda vez que cubres Ucrania, cuéntanos cómo fue tu primera entrada?

Ximena Borrazas (XB). Estuve primero en la frontera polaca en Medyka que es el punto neurálgico donde pasaban y pasaban millones y millones de refugiados ahí hicimos un trabajo documentando sus historias sus vidas durante una semana.

NR. ¿De esta primera incursión a zona de frontera cuales fueron tus impresiones?

XB. Fue un shock muy grande muy movilizante, no se compara a ver imágenes por televisión, fotografía o videos de colegas por Instagram, es estar ahí y vivir esa situación, hacía un frío tremendo , la sensación fue de mucha tristeza viendo filas y filas de personas, no paraba, era un flujo continuo de personas cruzando y subiendo a los autobuses, (…) pude hablar con varias de estas personas que me contaban sus historias y eran tremendas y automáticamente pensabas si te estuviera pasando a vos cómo te sentirías, era empatizar con ellos, fue durísimo.

NR. Cómo viste la llegada de voluntarios para incorporarse a las filas ucranianas para ir al frente de batalla.

XB. Un día estábamos almorzando cuando vimos que llegó un grupo de diez militares pero que no tenían la bandera polaca en el uniforme, nos acercamos a hablarles y uno de ellos hablaba castellano y nos contó que eran un grupo de americanos ex soldados algunos, otros no y que donde estábamos era el punto donde iba llegar una camioneta neutral para llevarlos al frente.

NR. ¿Qué historias cubriste en el frente?

XB. La primera fue el día de la independencia ucraniana y al mismo tiempo se cumplían seis meses de la guerra y Putin había prometido que ese día iba a atacar y que iba a hacer cosas desagradables, estaba el país totalmente en alerta ese fue el día que más sonaron las sirenas antiaéreas, se prohibieron las celebraciones, un día de tensión. Después viajamos hacia el sur, doce horas de coche hasta llegar a Odessa, este lugar ha sido muy nombrado porque desde allí han salido cereales (por el puerto) pero es un camino bastante peligroso porque el Mar Negro está absolutamente todo minado, allí teníamos la idea de hacer un trabajo sobre el puerto y la salida de los buques, pero la fixer (guía) nos dijo que ahí no pasa nadie no dejan pasar periodistas.

Después hice un trabajo de orfanatos ya que esta es una comunidad bastante vulnerable sobre todo en un entorno de guerra donde sí hay que huir ellos con quien escapan, muchos son niños que están totalmente atados al orfanato porque si los responsables no se desplazaban ellos no podían hacer nada, y finalmente fuimos a un orfanato con personas con discapacidades mentales que no son menores todos son personas mayores pero dependen muchísimo de los profesionales que trabajan en el centro, son personas que no se valen por sí mismas.

El próximo viernes les seguiré compartiendo apartes de esta entrevista donde Ximena Borrazas nos contara sobre los bombardeos y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las tropas rusas contra la población civil. Para ver la entrevista completa los invito a que se suscriban al canal de YouTube, #periodismoguerraypaz y allí la encontrarán.