Mis mejores lecturas de 2022

Los géneros literarios que nos gusta consumir en nuestro tiempo libre es una cuestión muy subjetiva. Cada quien tiene sus tendencias y afinidades, así que sabiendo que mis recomendaciones puedan o no interesar a quien lee esta columna... mencionaré los libros que más me han gustado en 2022.

1. Roma Soy Yo de Santiago Posteguillo. Una novela histórica inigualable. Muy recomendada no solo para quienes les gusta el relato de lo conocido de Julio César, sino también para los que quieren conocer más sobre sus etapas menos abordadas, por incluso los historiadores; su infancia y juventud. Si te intriga cómo se hizo a si mismo este personaje entre las calles de la suburra, esta obra te va fascinar.

2. Lo Último que me Dijo de Laura Dave. Según el New York Times, el mejor thriller del año. O al menos el más vendido. Desde que empiezas hasta que terminas no vas a dejar de pensar en los protagonistas. Se lee de una sentada. Ya fue comprado por una plataforma para convertirlo en serie. Mejor lee el libro, tiene su encanto.

3. Por qué Estamos Polarizados de Ezra Klein. El autor fue periodista del Washington Post y de Newsweek. Con habilidad y de manera reveladora explica en este texto los circuitos que alimentan los políticos, jugando con la identidad de los colectivos, para manipular los escenarios. Ayuda mucho a cuestionar los argumentos propios de las posiciones que consideramos inamovibles de nosotros mismos.

4. A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence de Jeff Hawkins. Un libro alucinante y al alcance de quienes no somos neurólogos ni psiquiatras, para entender mejor el cerebro y cómo funciona. No se me ocurre alguien a quien este libro no le pueda interesar. Es probablemente la mejor compra de esta lista.

5. Políticamente Indeseable de Cayetana Álvarez de Toledo. El primer impulso por comprar este libro puede surgir de la necesidad de entender qué está pasando con el Partido Popular en España. Pero superado lo anecdótico, el texto termina siendo un manual sobre el deber ser del liberalismo en nuestros tiempos y de paso, de cómo puede ser defendido y ejercido desde el rol político; como lo hace la autora en su propia piel.

6. Lecciones del Epicureísmo de John Sellars. Es la secuela del mismo texto sobre el Estoicismo. Es corto y ágil. Una especie de clase de filosofía de colegio, muy masticada y práctica para que el lector reflexione desde el prisma del mismo Epicuro.

7. Paradero desconocido de Kathrine Kressmann. Es la década de 1930 y a través del intercambio de cartas entre dos amigos, la autora narra la escena social y política nazi de la época. Uno esta en Estados Unidos y el otro en Alemania. Absolutamente genial y cautivador.