El aglutinamiento de partidos y líderes políticos alrededor de la figura de su antes enemigo Gustavo Petro, es cuanto menos: sorprendente. La retórica del Gran Acuerdo Nacional les está funcionando y eso no tiene que ser malo per se; lo que sí es extraño. No se imaginaba uno a antiguos rivales de supuestas convicciones ideológicas profundas, plegándose tan rápido al nuevo jefe del Estado colombiano. Si bien esto nos deja ver a un Petro distinto al de su alcaldía en Bogotá, también nos permite confirmar los verdaderos intereses de la mayoría que conforma la amalgama de la dirigencia nacional en el Congreso de la República.

Petro, se ve a si mismo como el Presidente de la transición. Así lo ha dicho en varias entrevistas en las que ha usado ese término. Como el Adolfo Suárez de la España post constitución del 78. Algo ambicioso. Los del Pacto Histórico se perciben como el primer gobierno que dará cátedra de democracia plena, aunque por supuesto... Todo esto lo dicen en la luna de miel del poder. Aún no se han posesionado. Ya vendrán las pugnas con quienes hoy se disfrazan bajo el discurso de: "me declaro en independencia no en oposición".

Pareciera que nadie quiere cargar con el costo de ser contrapeso político. Y sin mucho reparo, han cambiado drásticamente su visión sobre Petro; ahora les parece el hombre ideal para liderar los destinos de Colombia. En cuestión de horas dejó de ser una amenaza castro-chavista para convertirse en el hombre pausado que necesita el país para obtener por fin las transformaciones sociales que requiere.

Desde los trinos de Germán Vargas Lleras quejándose por la concentración de tierras, hasta la carta del Partido Conservador señalando que no serán oposición, son impactantes. Son piezas que no se hubiesen podido predecir hace dos meses. Pero eso es lo fantástico de la política, que sabe superar hasta la mejor de las ficciones.

Supongamos que esto no es oportunismo sino amor por la patria, que realmente el centro y la derecha colombiana quieren arropar a Petro porque eso significa una mayor garantía de blindaje institucional que simplemente hacer oposición rancia. Es decir, traguémonos el discurso del Gran Acuerdo Nacional (GAN) con una alta dosis de ingenuidad, aún así, lo que estamos viviendo debe ser digerido y administrado con pinzas.

¿Por qué? Pues porque el -GAN- se está cimentando alrededor de una figura personalista que tiene nombre y apellido. No es un momento histórico post constituyente o post conflicto en el que diferentes fuerzas llegan a acuerdos supremos en favor de la población y su bienestar. No. Este consenso se está elaborando basado en la simbología de un solo hombre, que podría ser Petro u otro cualquiera, y sería igual de peligroso tanto en narrativa cómo en realidad.

Ojalá, la no oposición este midiendo las posibles consecuencias históricas de su pronta conversión.