Varias personas me han preguntado mi opinión sobre las modelos webcam, a propósito de la controversia por el Congreso de entretenimiento para adultos en Barranquilla que quedó cancelado porque, entre otros motivos, el Distrito no lo avaló por la falta de presencia de la fuerza pública.

Con respecto a Lalexpo, me gustaría comenzar anotando que no me extraña qué en Barranquilla muchas personas que apoyaron la realización de este evento, dado que, según los datos de la última elección, la mayoría de los votantes aquí apoyaron a Petro, que como todos sabemos defiende el aborto hasta el sexto mes de embarazo. Como es natural, este grupo de personas también apoyó la realización del evento como Lalexpo.

Por otro lado, me parece normal que el arzobispo haya liderado un movimiento en contra del evento porque esa es su función como representante de la Iglesia católica. Como todos sabemos la Iglesia ve a la sexualidad como algo fundamentalmente orientado hacia la reproducción, y no hacia la diversión. Esto me recuerda que hace más de 40 años, cuando yo comencé a escribir en EL HERALDO y me referí a el derecho de la pareja a regular su fertilidad (defendiendo el uso de las pastillas anticonceptivas y de los condones), la primera persona que me atacó fue el obispo de Barranquilla en ese momento, monseñor Germán Villa Gaviria, señalando que yo expresaba cosas que iban en contra de la moral. Algo que le agradezco porque me dio bastante publicidad y me permitió ser reconocido como un experto en sexualidad. Hoy la comunidad barranquillera me ha dado la razón, porque no conozco mujeres con 5, 6 o 7 hijos. De hecho, hoy en cualquier supermercado uno encuentra los condones exhibidos.

Yo soy consciente del daño terrible que el alcohol puede hacer en una persona. Por si no lo sabían, soy subdirector de una fundación para el tratamiento de los alcohólicos y drogadictos, por lo que conozco de primera mano todas las cosas negativas que puede generar el consumo del alcohol, pero a mí no se me ocurriría prohibir la fabricación de ron o de aguardiente.

Como conocen mis amigos, yo soy un amante del Carnaval. He participado muchísimas veces en la danza del garabato del Country Club de Barranquilla. Soy consciente de los problemas que muchas personas tienen por la promiscuidad e infidelidades que se comete durante estas fiestas, pero eso no me lleva a pensar que debería prohibirse esta tradicional festividad. Ni hablar de los moteles, pero tampoco creo que deban ser cerrados.

Con respecto a las modelos webcam (aunque esa no es la ocupación que me gustaría para mis hijas) pienso que una mujer adulta tiene todo el derecho a utilizar una cámara para vender imágenes online de su cuerpo y que otra persona adulta tiene también todo el derecho a comprar esas imágenes. Lo que no me gustaría sería que menores de edad participaran en ese tipo de negociación para adultos. Cuidar a la infancia y la juventud de no hacerse daño con el irresponsable manejo de su sexualidad me parece básico, y es algo en lo cual estamos fallando los adultos.

