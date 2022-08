12:00 AM Opinión

Tierra, competitividad y mercados

Si un ganadero de altillanura no sale de su ganadería extensiva no es por capricho; es porque su tierra no es competitiva para maíz amarillo, por ejemplo. Se lo dice el mercado, que también les dice a los productores de concentrados que el de Estados Unidos es más barato, por sus óptimas condiciones de producción.