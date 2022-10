12:00 AM Opinión

El drama de los insolventes

De hecho, todo proceso de quiebra genera en los involucrados no solo una tensión con sus acreedores, sino que puede conducir a desenlaces fatales cuando los deudores no ven o no encuentran alternativas para superar sus morosidades y cumplir sus acuerdos de pagos. Ha habido suicidios cuando las personas sucumben frente a la ansiedad y la depresión. Así que las insolvencias no son un tema cualquiera. Ni un tema menor. Es un drama cuando una persona siente que no tiene la solvencia requerida para atender su pasivo.