Karina Garantivá: la “Yerma” guajira

Federico García Lorca, jamás sospecho que una mujer de piel salada, esencia latina, autenticidad guajira estaría interpretando con majestuoso honor y gloria a su Yerma, una Yerma que no será igual a ninguna otra, es que ella ya fue hecha de resiliencia, una resiliencia con poder infinito de reinventarse, entonces un mandato patriarcal, un desafío o cualquier invento absurdo de la apariencia social no le asustan, las lagrimas no la marchitan sino que la encienden, ella es una absoluta guerrera de la existencia.