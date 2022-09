Evas & Adanes: tejido de transformación

“Sigamos trabajando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. Roxe Luxemburgo

En mi tierra La Guajira nacen procesos poderosos que no se resignan a las realidades difíciles, ejemplo de esto es la asociación EvasyAdanes que ha liderado de manera ininterrumpida procesos sociales por más de 10 años, por la no violencia, la equidad e igualdad de derechos, desde una perspectiva integral que pretende aportar al tejido social; una de las herramientas fundamentales que se han implementado corresponden a talleres vivenciales y espacios transformadores con enfoque de género, feminista y cultural basados en el poder del arte y herramientas académicas; por medio de los cuales, se han creado herramientas de aporte para la ciudadanía respecto a la equidad e igualdad de derechos, la autoestima regional, la ciudadanía activa, las relaciones no conflictivas, comunicación asertiva, entre otras.

Evas&Adanes no se detuvo ni en los tiempos más críticos de la pandemia (Covid) siempre co-crearon escenarios transformadores aún desde la cuarentena, tejiendo iniciativas colectivas e incluyentes, como foros virtuales, Live y podcast; luego de superar estos tiempos difíciles de distanciamiento obligado, incertidumbres y duelos, desde el segundo semestre de 2021 vienen desarrollando actividades presenciales dando cumplimiento al gran anhelo de “Volverse a encontrar con las comunidades”

En este sentido, en todo lo que va de 2022 han liderado procesos en comunidad y han propiciado espacios poderosos de pedagogía con aliados como Air-e, World Visión, Hotel Waya, entre otros que hacen de esta causa social un tejido dinámico y fuerte, que nos recuerdan que en el Caribe Colombiano se tienen todas las herramientas históricas, culturales, académicas o sociales para construir nuevas realidades y hacer de los supuestos imposibles grandes posibilidades de cambios.

La iniciativa desarrollada recientemente fue el foro Tejiendo Transformación con Nuevos Aires como parte final de un proceso desarrollado durante todo el año, teniendo como población participante a un inspirador equipo de 100 gestores y gestoras de la gerencia de valor social de Air-e, contando con el liderazgo del aliado permanente – Victor De luque.

Personalmente considero que las organizaciones son cuerpos vivos que se enferman, sienten, vibran, se sanan y eso es lo que se hace desde Evas&Adanes polinizar a equipos de trabajo, comunidades y organizaciones percibiendo las entidades como entornos vivos; Esto lo menciono desde mi más profundo sentir porque conozco a la asociación desde mi vientre fructífero guajiro por ser un parto gestado por mí y avivado por todas las personas que han creído y han aportado lo mejor para lograr grandes apuestas sociales, porque tengo la firme convicción de que tener una idea es valioso pero encontrar con quienes hacerlas realidad es realmente poderoso.

Es preciso continuar trabajando por la transformación social, desde la construcción de un territorio en igualdad y en paz, porque todo lo que se haga es poco para lo que realmente se necesita, de mi parte afirmo que desde cualquier lugar del mundo donde me encuentre seguiré trabajando por un mundo en igualdad de Derechos, respetando las diferencias y sin violencias, desde una organización con sello Guajiro, feminista y Caribe como Evas&Adanes. Palabra de Mujer Guajira, la palabra que siempre se cumple.