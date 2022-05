El racismo y yo a la Edna Liliana

Edna es una mujer con la fuerza afro en dosis infinitas, ella rompe esquemas, dinamiza procesos, tejedora y cumplidora de sueños, es una mujer que nos ha acostumbrado a decir sin precedentes. Ejemplo de ellos es que fue la primera periodista afro en trabajar en Noticias RCN, uno de los canales de televisión con más audiencia en Colombia.

Algunas personas tendrán presente su rol de activista, periodista, curadora y asesora de temas afros como lo hizo en la película Encanto, y de repente les sorprenda verla como escritora, pero les quiero contar que es un talento innato en ella y que se dedica a escribir poemas, historias y relatos poderosos, con fuerza feminista y cultural, los cuales, inevitablemente, hacen vibrar el alma e invitan a deconstruir paradigmas racistas, de desigualdad e inequidad. Ella es en sí misma un poema vivo, un acto de revolución y transformación; es un honor conocerla, escucharla, abrazarla y percibir la coherencia de su ser, la genuina identidad que vive y cómo ha convertido cada desafío existencial, situaciones de racismo ( o microrracismo), por ejemplo escuchar afirmaciones como “Morenita, pero bonita”. Sea como sea, vivir en un mundo que no se entiende diverso y diferente es todo un reto, uno que ella ha sabido convertir en argumentos para hacer pedagogía y polinizar al mundo de No racismo.

El racismo y yo. Un libro escrito con el espíritu en pleno, con las verdades en sintonía y un propósito genuino de aportar al tejido social desde la lírica social, cultural y contundente que Edna impregna, ahí conocemos cómo el racismo se camufla entre insanos piropos, normalizaciones de las violencias y romantización de las discriminaciones. No faltará el que diga: “Es que ella es privilegiada, no tiene la potestad de hablar”. “Que exagerada, ahora todo lo llaman racismo”, esos comentarios nada asertivos y necios a la vez son los que motivan a escritoras como Edna a seguir tejiendo desde la palabra nuevas realidades, merecemos vivir en un mundo que rechace el racismo, no lo replique y lo erradique, ya va siendo como hora de lograrlo. Así que todos y todas a leer esta obra que nos estremece paradigmas y nos hace crecer / creSER, es fácil de conseguirlo y delicioso de leer, cada vez que leemos le restamos tiempo al hacer y fortalecemos el ser, que es abandonado por el corre corre diario.

Una mujer con poder, historia y determinación. Edna Liliana Valencia Murillo es una periodista orgullosamente afrocolombiana. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue galardonada como la periodista afrocolombiana del año en 2015, reconocimiento otorgado por el periódico El Espectador y la Fundación Color de Colombia. Además, fue consultora de Walt Disney en cuanto a representación afro para la película Encanto inspirada en Colombia, que se lanzara en noviembre de 2021.

Edna Liliana ha construido una hoja de vida impecable, merece todo el reconocimiento y que se deje de pensar que las mujeres bonitas no pueden ser inteligentes, tienen todo regalado y merecen ser minimizadas por el patriarcado absurdo que está matando a la humanidad. Es momento de reconocer a las mujeres, bonitas, negras, indígenas, lesbianas, afros, rurales, artistas, políticas, deportistas, entre otras, sin restarles el mérito de sus logros.

No hay nada más por pedirle a una mujer que haga, si hace lo que Edna hace sin descanso: ser ella, activista afro feminista, defensora de los derechos humanos, emprendedora, sorora, periodista, humana y universalmente creativa.