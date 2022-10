¡Cate!, halar-jalar, tildes

¿La palabra ‘cate’, en la adivinanza “agua pasó por aquí, ¡cate!, que no la vi”, tiene traducción? Beto75, B/quilla

Si se trata de la traducción a otro idioma, no la tiene porque, en sentido estricto, la mitad de una palabra nunca tiene traducción. En este caso, ‘cate’ es la mitad de ‘aguacate’, palabra que está expresa en el planteamiento de la adivinanza. Creo que en realidad lo que usted pregunta es si el término ‘cate’ tiene significado en español. Y sí lo tiene. El diccionario de la Academia dice que ‘cate’ (así, sin signos de admiración) significa ‘golpe o bofetada’, y, como segunda acepción, que es la ‘mala nota obtenida en un examen’. Consideré que esta entrada del diccionario no era la adecuada para absolver su pregunta, y entonces encontré en el Diccionario de americanismos, de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que ‘¡cate!’ (así, con signos de admiración) es una interjección que “expresa sorpresa al descubrir repentinamente algo o a alguien”. En la adivinanza, un sujeto exclama, sorprendido o lamentándose, que el agua pasó, pero que él no la vio, es decir, que desaprovechó una oportunidad. Alguien podría enunciar la frase así: “Agua pasó por aquí, ¡caramba!, que no la vi”, o alguien más procaz: “Agua pasó por aquí, ¡coño!, que no la vi”.

De paso por Lima, le envío una foto que muestra que en Perú en las puertas los letreros dicen ‘Jalen’ y no ‘Halen’. Sebastián González, Lima

‘Halar’ y ‘jalar’ tienen el mismo significado. El primer verbo es pretendidamente más elegante, y el segundo es propio de la lengua familiar. ‘Halar’ viene del francés haler ‘tirar hacia sí’ (por lo general una cuerda), y al aspirarse la ‘h’ dio ‘jalar’ (otros ejemplos de aspiración: ‘harto – jarto’, ‘holgorio – jolgorio’). Las dos formas son correctas, aunque su utilización tiene distintos matices, según cada país. Se usa muchísimo más ‘jalar’, es decir, el aviso que usted vio está escrito correctamente.

En muros de colegios, universidades, notarías hay letreros con gran ausencia de tildes. ¿Rectores y notarios no saben ortografía o esta les importa un bledo? Alberto Manuel Lamadrid Orozco, B/quilla

Puede ser que tengan buena ortografía, pero que no les importe la ausencia de tildes al considerar que da lo mismo, ya que con tildes o sin ellas los letreros cumplen su función informativa. Lo grave es que el español tiene unas reglas de uso obligatorio e ineludibles (en este caso en el lenguaje escrito), máxime por parte de entes como los que usted menciona. También puede ser que tengan mala ortografía, pero no cuentan con quien les recuerde que las omisiones de tildes en un aviso en los muros de un colegio podrían equivaler a que las paredes y la entrada del mismo estuvieran curtidas o llenas de barro, o como si por dentro las instalaciones olieran como un corral de ordeño, y que, por el contrario, unos muros que exhiben buena ortografía en sus avisos mostrarán que se trata de una institución respetable.

