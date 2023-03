Cada que, timbas

¿Está bien usar ‘cada que’ en reemplazo de ‘cada vez que’. Esto lo oigo con frecuencia, especialmente a gente del interior del país. Felipe Díaz, B/quilla

En la Costa, la locución tiene escaso uso, pero en el interior de Colombia es lo contrario. Según el Diccionario, el significado de ‘cada que’ es ‘cada vez que’ o ‘siempre que’. La gente, por pereza, tiende a hablar con economía de palabras y con frases más breves. Pero resulta que ‘cada que’ en lugar de ‘cada vez que’ es un arcaísmo, frecuente desde la Edad Media, pero aún hoy admisible en el habla coloquial de las áreas donde pervive. Dice la Academia que, aunque “no pertenece al español general, no quiere decir que no sea correcto”. El Arcipreste de Hita, en su Libro de buen amor, una de las cumbres literarias españolas de cualquier tiempo, publicada en 1333, ya lo usaba, por lo que su empleo debe de haber sido mucho más antiguo. De la obra del Arcipreste tomo tres ejemplos, de cuando la locución se escribía pegada: “Syenpre me ffallo mal, cadaque te escucho”. “Tú cadaque á mí prendes, ¡tanta es tu orgullya!”. “Cadaque puede é quier' facer esta locura”.

Un amigo me pidió que lo acompañara a comprar “unas timbas” (zapatos). ¿Timbas se relaciona con timbo (botín)? Fabián Orozco, B/quilla

Un diccionario de cubanismos dice escuetamente que timbas (así, en plural) significa ‘zapatos’; uno de lunfardo-español dice que timbo (así, en masculino) es un ‘zapato botín’; también define timbas como ‘zapatos’ el barranquillero José David Villalobos en su El lenguaje hablado en Barranquilla, e igualmente así lo define El diccionario de americanismos, de la Asale. Aunque algunos afirman que timbas tienen relación con timbales o con tumbadora o tumba, esos tambores de origen africano que se usan para acompañar la música popular de las Antillas, creo que es solo una coincidencia increíble. Pero quiero apostar por algo osado: hace alrededor de una centuria, era propio de la cultura barranquillera lo que se conoce como lenguaje alrevesino, palabra que aún no existe en español, pero que coloquialmente significa ‘enrevesado’, es decir, algo que con dificultad puede entenderse, pues las sílabas se trastruecan. Así, en nuestra ciudad pantalón era lompanta; camisa, misaca; compañero, ñerocompa; mujer, jermu; chofer, fercho; y la abreviatura de Barranquilla, esto es, ‘Barranq.’ era Curramba. Entonces, aventuro que la palabra ‘timbo’ es alrevesino de ‘botín’, que se feminizó en ‘timbas’ frente a unas botas.

