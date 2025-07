Hablemos de ‘CODA’ | Columna de Catalina Rojano O.

Esta obra ha marcado un hito en su campo. No solo porque hizo que por primera vez una plataforma de 'streaming' (Apple TV+) obtuviera el premio de la Academia a mejor película, sino también -y en mayor proporción- porque reafirma la legitimidad de la existencia de quienes, se cree, no tienen voz porque no construyen palabras emitiendo sonidos.