El diesel para la minería de la transición

Como bien sabemos, la producción de paneles solares y turbinas de viento requiere de minerales para su fabricación. Estos minerales provienen de minas ubicadas alrededor del mundo, algunas con una muy mala reputación por temas sociales y ambientales como es el caso del cobalto proveniente del Congo y sus condiciones laborales precarias o el litio y su altísimo consumo de agua o las tierras raras con su proceso complejo y poco agradecido con el medio ambiente de beneficio mineral, pero al final, todas necesarias para la tan anhelada transición energética y la disminución de emisiones a la atmosfera.

En este sentido, he calculado el consumo de combustible parcialmente de una operación minera por lo pronto, solo teniendo en cuenta un equipo pala de carga y camiones mineros para el transporte, debido a que existen demasiadas variables cuando sumamos el proceso completo. Se tuvo en cuenta, además, la concentración promedio de yacimientos de diferentes minerales en el mundo y así poder calcular la cantidad de material que necesito remover para obtener una tonelada de mineral de interés y en ese proceso cuanto combustible consumo en el cargue y transporte del material a un punto de acopio dentro de la misma mina. El camión minero evaluado, es capaz de transportar 145 ton en una hora y se consume 30.7 galones, mientras que la pala consume 5.9 galones para cargar esa cantidad en la misma hora.

Colombia para su transición parcial requeriría un total 6.6 millones de toneladas de minerales como el Cobre, Disprosio, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Neodimio, Níquel, Boro, Praseodimio, Aluminio, Terbio, Zinc, Plata, Sílice, Litio y Cobalto. Claramente, el consumo es disparejo, es decir, el cobre y el cobalto, por ejemplo, tienen una concentración baja por lo tanto necesito remover mucha más cantidad de roca para extraer una tonelada del mineral y eso me requiere mayor cantidad de combustible. En el otro sentido, minerales como el sílice o el hierro son más abundantes y concentrados por lo que requiero remover menos roca por lo tanto menos combustible. Si sumamos todo el material que debemos remover para el escenario Colombia estaríamos hablando de 137.6 millones de toneladas de roca para la cantidad de metales que requiere el país en un ciclo de aproximadamente 20 años (claramente si el consumo de energía no aumentara y se mantuviera en niveles del 2022). Bajo los anteriores parámetros, se requerirían 34.8 millones de galones de diésel para remover la cantidad de minerales necesarios para la transición parcial del país, cabe aclarar que esto es solo mover el material desde el yacimiento hasta un punto de acopio dentro de la misma mina y no incluye consumo de combustible para la operación total, beneficio mineral, plantas de separación, pulverización, fundición, etc.

Aunque el resultado aún no es concluyente, permite entender la importancia del encadenamiento de todos los sectores en la construcción y consecución de la transformación energética del país.

Geólogo MSc, Profesor facultad de ingenierías universidad del Área Andina Valledupar