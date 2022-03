Una mala noticia

El 9 de Marzo de este año EL HERALDO publicó en primera página a tres columnas en forma destacada con razón, la noticia de que el Tren Regional del Caribe o Tren de cercanías como lo hemos llamado por siete años en estas columnas repetidas sobre el tema, costaría $ 6.6 billones de pesos y que se adelantan los estudios por parte de Findeter, técnicos, financieros, jurídicos y sociales. Agregó la frase " con un recorrido idóneo" que no hemos podido interpretar adecuadamente, pero que según la funcionaria cubre Santa Marta, Zona bananera, Fundación, Pivijay, Salamina, Sabanalarga y Cartagena.

No aparece por ninguna parte Barranquilla. Es una pésima noticia que esperamos sea corregida, o más explicada, o más revisada. Emprender la construcción de un Tren de Cercanías regional, a un altísimo costo, para repotenciar el tráfico de pasajeros y carga en la región Caribe sin incluir en su trayectoria a Barranquilla no solamente es un despropósito, una injusticia, una idea totalmente absurda, sino que parece esconder una deliberada intención de ignorar a la ciudad más poblada, de mayor densidad por kilómetro cuadrado. Una ciudad que es la más importante económicamente de la región y de mayor presencia a nivel nacional en muchos aspectos. No estamos significando con este concepto que las otras ciudades y municipios señalados no tengan su trascendencia. En absoluto. Todos los mencionados en la noticia tienen algo o mucho que aportar y lo hacen hoy día a la economía del país, de la región, a su desarrollo, a su cultura, a su progreso. Todos los municipios merecen que el Tren de Cercanías los incluya en sus itinerarios.

Pero insinuar, sugerir o decidir que no se encuentre Barranquilla en este itinerario es absolutamente absurdo como ya lo hemos comentado. Tenemos muy buena impresión de la Doctora Sandra Gómez Arias presidenta de Findeter, porque sin duda ha demostrado una magnífica labor y algo más, tiene una concepción del desarrollo de las regiones, que no la tuvieron anteriores presidentes de esta institución del Estado. Serían 230 kilómetros según el anuncio y los recursos económicos se obtendrían por financiación extranjera posiblemente. Nosotros desde aquí solicitamos se incluya a la Guajira, si es posible un ramal al Cesar, incluir a Sucre y Córdoba, porque lo que no se haga desde el principio no se podría realizar después. Debemos aprovechar el antiguo puente sobre el Magdalena para reforzarlo y volverlo el paso de rieles y máquinas en su modificación, que ya de por sí es un ahorro inicial.

Hacemos un respetuoso y cordial llamado a los gobernadores de la Costa Caribe para que sigan al pie de cañón este trayecto inicial de estudios, planeación y determinaciones logísticas. Por favor que se aplique la lógica común y la simple frase "sentido común". En el caso del Atlántico tenemos la convicción de que la Dra. Elsa Noguera estará muy pendiente y exigirá justicia en este macro proyecto que tanto necesita el Caribe, que es un sueño alimentado desde hace años y que significa progreso y desarrollo en todos los frentes que pretendamos estudiarlo.