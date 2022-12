Reparcheo y andenes

Este miércoles me permito entregarles a mis amables lectores una columna dedicada a temas locales que por cierto, muchos amigos de ellas, me solicitan permanentemente en las calles aun cuando son personas que desconocemos hasta ese instante. Porque el público en general, lector de EL HERALDO escrito o digital, tienen sus preocupaciones, inquietudes, advertencias, quejas, como es apenas natural en cualquier ciudadano pero no tienen ni maneras ni formas de expresarlas colectivamente por lo cual, cuando se encuentran con un columnista o comentarista les presentan estas inquietudes que son en su gran mayoría bastante interesantes, otros puntos de vista desde ángulos diferentes, siempre pensando en el bienestar general.

El tema de hoy es simple pero transcendental para la ciudad. Al magnifico equipo de gobierno que acompaña al Alcalde Pumarejo y al mismo burgomaestre igualmente en su estupenda labor, una inmensa mayoría ciudadana les solicita el pronto reparcheo de las calles, la mayoría destrozadas, con baches enormes, prácticamente intransitables muchas de ellas, causando peligros para peatones y daños permanentes en el parque automotor. Todo acentuado estos meses por el crudo invierno que no perdona nada. Por supuesto que lo ideal sería una repavimentación de las principales vías o de todas, la mayoría, en concreto pero como sería muy demorado y altamente costoso, sugerimos y nos lo piden en las calles que el reparcheo se inicie apenas las lluvias se atenúen. Es una labor más práctica y más rápida así como menos costosa. No podemos estar esperando turistas satisfechos y gestiones internacionales de mundial impacto como el Premio Fórmula Uno si no comenzamos por el principio como decían antiguamente nuestros queridos campesinos de veredas olvidadas. Pero frase muy sabía definitivamente.

El otro tema es las aceras. Ya se inició según el aviso de la parte publicitaria con los primeros siete kilómetros de nuevos andenes decorados y prácticos. Magnifico! Pero que sean más ágiles los contratistas y el Alcalde debe dialogar al respecto con ellos. No es posible que en ciertos sectores de la ciudad se demoraron cuatro meses para refaccionar unos andenes de una sola acera, de una sola cuadra. Con una incomodidad terrible para el tráfico vehicular por el cierre de uno de los carriles de la calle. Debemos evitar estos colapsos para no contribuir a empeorar el congestionado tráfico automotor que se ha vuelto insoportable agravado por la incultura típica de los nuestros y las eternas motocicletas, bicicletas y carretillas en contra vía y encima de los mismos andenes.

En todo lo anteriormente comentado existe un telón de fondo que no se ve pero se siente, que se palpa pero no se corrige, que se enquista porque no hay lo que más necesitamos: Autoridad. Nos gustaría mucho que el Comandante de la Policía del Atlántico y el mismo Señor Alcalde Pumarejo salieron de incógnito, vestidos de civil como cualquier ciudadano por las calles de Barranquilla para que se den cuenta de estas quejas que son la veracidad de miles habitantes desesperados. Lógicamente, es comprensible, ellos ahora no pueden experimentar estas angustias porque en sus desplazamientos van con una avanzada de policías que les abren las vías y por ello no se percatan de los trancones, embotellamiento y locuras dignas de una película de terror.