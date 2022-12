12:00 AM Opinión

Pasar de la fachada

Y tan fundamental como lo anterior es que la ciudadanía se apropie de la cultura en su concepto amplio; ese que además de artes y letras incluye modos de vida y maneras de entender el mundo. Si como sociedad no exigimos que la cultura haga parte fundamental de las políticas públicas y planes de desarrollo local y regional, si no entendemos igualmente a la cultura en su dimensión política (que no politiquera), nos mantendremos estancados en el silencio.