20 de junio

Caerá lunes festivo. Día del Corpus Chirsti, uno de los tantos festivos entre religiosos y civiles que suman 18 días sin meter carnavales, receso ampliado de semana santa y semana de asueto en el segundo semestre. Ese lunes, si no pasa nada raro, el país amanecerá con presidente electo; y aparte de que quedarán formalmente pocas semanas para el fin del nefasto desgobierno del aprendiz Duque, seguiremos igual divididos entre vencedores y vencidos, menos humildes los primeros y menos gallardos los segundos, todos creyendo tener la razón y alzando la voz en medio del griterío. Ojalá un presidente cambiara décadas de historia fallida, mentalidad premoderna y culto a la viveza sobre la nobleza. Eso, y lo lamento por quienes no se han dado cuenta, no va a pasar.

A estas alturas, y aunque las encuestas digan algo distinto, la decisión de por quién votar está tomada. Podrán pillar al candidato de preferencia cometiendo el peor de los crímenes en directo por televisión y redes, que igual el voto del que ya lo tiene claro por convicción u oposición no lo va a cambiar. Llevamos semanas escuchando o preguntando por lo que proponen o no, lo que plantean o no, escandalizados por quienes rodean a éste o a aquel (escandalizados ahora…vea usted…llevamos décadas permitiendo que esos que ahora escandalizan lleguen al poder y ahora es que nos venimos a preocupar. Seamos serios…), y hasta comparando si peor es parecerse a Venezuela o limpiarse con la Constitución. Como suele pasar, uno es el candidato que el país merece y otro el que el país necesita. Las mayorías escogerán, espera uno. Ojalá el registrador no piense lo contrario.

Esa frase final del párrafo anterior conduce otra vez a lo que nos vamos a encontrar el 20: Como nadie cree, lo que sea que pase se topará con dudas, acusaciones, ruido y miedo. Medio país contento con ganas de restregar una victoria se topará con medio país molesto para quien la derrota es un insostenible moral. Si mínimamente gana la civilidad, los primeros se aguantarán y los segundos rumiarán en silencio. La historia no le da muchos chances a esa civilidad, pero por coherencia toca apostarle. Lo peor que le puede pasar al que sea que gane es que sus primeras horas estén marcadas por el revanchismo de su gente, y ya hemos visto cómo el fanatismo mesiánico no diferencia extremos. Puede que exagere, pero mucha de la credibilidad y legitimidad social de quien vaya a ejercer la presidencia se va a consolidar en esos primeros días.

Este es un país que poco dialoga y que prefiere odiarse gratis a tolerarse barato, porque plata es plata. Esto no lo resuelve una sola persona sin un proyecto sostenible, respetuoso de las libertades individuales, responsable con las necesidades locales y alineado con los problemas globales; que sea capaz de convencer a una mayoría que le apueste a esa resolución aunque no llegue enseguida.

Nada estará resuelto el 20 de junio, pero puede que sea el primer día de algo.

asf1904@yahoo.com

@alfredosabbagh