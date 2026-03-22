Una democracia sólida no se construye sobre encuestas dudosas, espectáculos masivos, ni percepciones fabricadas. Se construye sobre información, análisis y responsabilidad individual.
Hoy preocupa ver cómo alrededor de los procesos electorales gravitan prácticas cuestionables: empresas que recogen firmas para cualquier aspirante sin mayor criterio ideológico, asesores que diseñan programas de gobierno atractivos en el papel pero que luego no se cumplen, estrategias digitales que inflan apoyos y crean la sensación de una mayoría inevitable.
No basta con presentar plazas llenas ni cifras impactantes. La tecnología permite amplificar imágenes, manipular tendencias y construir narrativas de “triunfo seguro”. Eso alimenta el llamado efecto del “caballo ganador”, donde algunos votan no por convicción sino por el deseo de alinearse con quien aparenta ir adelante, para luego decir con orgullo que sabían quién ganaría.
Pero la democracia exige algo más profundo que seguir la corriente.
La gran diferencia está en la coherencia. Hay candidatos que no ofrecen propuestas populistas ni promesas irrealizables, y cuya trayectoria demuestra consistencia en el debate público, incluso cuando contradicen planteamientos que consideran ilógicos o inviables. Esa firmeza argumentativa es más valiosa que el aplauso fácil.
Votar no es un acto mecánico ni una disciplina partidista automática. Es un ejercicio de criterio. Implica analizar cómo está rodeado un candidato, cuál ha sido su desempeño profesional, cómo ha actuado en su vida pública y privada, qué reputación tiene entre quienes lo conocen, y qué coherencia ha mostrado entre lo que dice y lo que hace.
En un sistema donde el voto en blanco termina siendo inoperante en la práctica, muchos ciudadanos enfrentan una decisión imperfecta y optan por quien consideran menos inconveniente para el país. No es una elección ideal, pero sí una decisión razonada dentro de las opciones disponibles.
La verdadera defensa de la democracia no está en repetir consignas ni en dejarse arrastrar por tendencias. Está en ejercer el voto con independencia, sin fanatismos, sin obediencias ciegas y sin dejarse seducir por el espectáculo.
La pregunta no es quién parece ganar.
La pregunta es quién merece gobernar.
