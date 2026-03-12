A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el panorama político empieza a organizarse alrededor de proyectos cada vez más definidos. Por un lado, se encuentra una propuesta que defiende la continuidad del rumbo actual e incluso su profundización. Por otro, distintas candidaturas plantean la necesidad de un cambio de dirección. Nada de esto es particularmente extraño. En muchas democracias, las elecciones han enfrentado proyectos que prometen transformaciones radicales con otros que defienden la continuidad o proponen correcciones más moderadas. Cuando las expectativas se acumulan y el descontento se hace visible —una circunstancia que en estos tiempos de redes sociales resulta muy fácil— es frecuente que el debate público enfrente posturas completamente antagónicas.

Uno de los pensadores que reflexionó con mayor agudeza sobre este problema fue Edmund Burke, parlamentario británico del siglo XVIII, cuya obra sigue siendo una referencia importante cuando se trata de pensar la relación entre transformación política, prudencia y estabilidad institucional.

Entre los rasgos más interesantes del pensamiento de Burke destaca su insistencia en la prudencia como virtud política. Frente a los proyectos que prometen rehacer la sociedad a partir de principios abstractos, Burke advertía sobre los riesgos de actuar guiados únicamente por el fervor ideológico. En sus Reflexiones sobre la revolución en Francia (1790) escribió una frase que todavía conserva vigencia: «La prudencia no solo es la primera entre las virtudes políticas y morales, sino que es la que las dirige, las regula y establece su norma». La prudencia, en su obra, no equivale a indecisión ni a timidez, sino a la capacidad de evaluar consecuencias, reconocer límites y actuar con sentido de proporción.

Por eso, Burke veía con cautela los intentos de transformación súbita guiados por teorías demasiado seguras de sí mismas. Las sociedades, pensaba, son realidades complejas que rara vez responden bien a los experimentos políticos concebidos como si se tratara de empezar de nuevo.

Nada de esto significa que las sociedades no deban cambiar. El propio Burke entendía que las instituciones necesitan adaptarse con el tiempo. Pero también advertía que el entusiasmo político, cuando pierde de vista la prudencia y la experiencia acumulada, puede conducir a errores difíciles de corregir. Quizá descubrir —o volver a leer— las páginas de Reflexiones sobre la revolución en Francia, puede ser un ejercicio muy útil para estos días. No es un escrito fácil, pero sí una invitación valiosa a pensar la política con algo más de serenidad.

moreno.slagter@yahoo.com