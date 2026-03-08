Ad portas de una elección definitiva, hoy andamos desinformados en medio de una inflación de encuestas, cada una distinta de la otra, muchas dudosas, y todas ellas atadas a una ley que absurdamente defendieron v quienes hoy critican o son medidos.

Y tristemente por algunos de esos resultados muchos han caído en la desesperanza de que pareciera inevitable la continuidad de un modelo de gobierno estatizante, derrochador, cortoplacista, basado en odio y resentimiento, antitécnico, populista que, con mentiras o verdades a medias, pretende mantenerse en el poder, sin ir a debates ni hacer propuestas.

Pues fiel a lo expresado en mi libro Al Borde de la Esperanza, me niego a “tirar la toalla” e invito a todos a dar la batalla, a “gastarse su liderazgo” para alertar sobre los riesgos de la “necrofilia política” que destruye estructuralmente el país y que nos tiene dentro de los peores datos del mundo en desempleo, inflación, déficit fiscal, endeudamiento, crecimiento, inversión privada, inseguridad, entre otros.

Mi mensaje es que este domingo, votando bien, debe activarse un nuevo liderazgo. Ese que supere la lógica de orilla del puente para tender el diálogo con aquellos que defienden la libertad, la iniciativa empresarial y una sociedad basada en deberes y derechos. Un liderazgo que construya desde lo construido, aún desde lo aceptable que haya dejado este gobierno. Que no nos divida como sociedad y que sea capaz de construir consensos, que proponga respuestas y no sólo carreta y que monte una narrativa optimista. Podemos ser un país “milagro” que sea capaz de aprovechar tantos activos, como el segundo país más biodiverso del mundo, el mejor talento emprendedor de Latinoamérica (según WEF) y un país de regiones diversas, resilientes y “echadas palante”.

Desde este domingo que los candidatos presidenciales, con ánimo de unidad, entiendan que nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia, y que de seguir como vamos no habrá restos para recoger en décadas. Y de aquí allá, sufriremos por el desastre fiscal, un crecimiento no sostenible e hiperinflacionario, crisis humanitaria en salud, vivienda y educación, un apagón eléctrico, entre otros. Hasta el momento este gobierno ha sido bueno en “latonería y pintura” pero deja bombas gigantes.

El congreso elegido este domingo necesita ser mucho más preparado, menos clientelista, y valiente para acompañar iniciativas de futuro de país y rechazar aquellas en dirección contraria. Ojalá prime la elección basada en el mérito y no en la dinámica clientelar.

Y finalmente, nuestros líderes desde el lunes que quieran reconstruir el país, deben hablar en clave de soluciones a los Ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), a los campesinos que necesitan herramientas para ser más productivos y menos informales, a los micronegocios y tenderos cansados de los trámites y la extorsión, a los ciudadanos que rechazan la corrupción, a los adultos mayores que esperan oportunidades con el cambio demográfico y más economía del cuidado, a los informales que no aguantan más el “gota a gota” o “pagadiario” y en general a esa clase trabajadora que espera menos “camorra y más soluciones”.

Llegó el momento de votar a conciencia por la democracia y no contra las instituciones. Aún es posible derrotar los “Destroyer”.

*Rector Universidad EIA