Motivado en la tragedia invernal en Córdoba, el Ministro de Hacienda anunció el posible decreto de una nueva emergencia económica, diferente a la declarada en diciembre de 2025. Al respecto, vale recordar que esta última se encuentra actualmente suspendida de manera provisional mientras la Corte Constitucional adelanta su revisión de fondo.

Pese a ello, el ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno planea adoptar nuevas medidas tributarias. Aunque a la fecha no se ha publicado un borrador de los decretos ni se conocen citas textuales de su contenido, el ministro señaló que dichas medidas incluirían un impuesto al patrimonio aplicable a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a $10.400 millones (aproximadamente), con una tarifa del 0,6% hasta cerca de $31.424 millones, y del 1,2% para los montos que excedan ese umbral.

Estas propuestas han reabierto el debate sobre los límites de la tributación en el marco de los estados de emergencia económica. No obstante la gravedad de los hechos asociados a la temporada invernal en Córdoba, ampliamente documentados en los medios, algunos expertos han expresado reservas respecto del uso de la tributación de excepción, advirtiendo que esta parece excusar al gobierno de tener una discusión técnica para modificar significativamente el sistema fiscal.

Adicionalmente, surge la preocupación por la posible concurrencia de estados de emergencia y por las medidas tributarias que se adopten en cada uno de ellos. Si bien el presidente habría señalado que declararía una nueva emergencia económica si la Corte no revertía la suspensión provisional de la anterior, con la propuesta actual del Ministro podría entenderse que se declarará una emergencia económica antes de que esto ocurra.

Esto no solo significaría un aumento significativo en la carga tributaria de los contribuyentes, sino especialmente un aumento desproporcionado del gravamen a la tenencia de Patrimonio en Colombia. Después de todo, los decretos suspendidos provisionalmente podrían nuevamente producir efectos de forma simultánea con las nuevas medidas, reduciendo el umbral y aumentando las tarifas del impuesto al patrimonio de las personas naturales, al tiempo que se introduce dicho impuesto para las personas jurídicas.

Estas nuevas medidas generarán un impacto relevante en las proyecciones financieras de las empresas para 2026 y cobrará relevancia al momento de revisar cambios en sus operaciones y modelación financiera para soportar las cargas tributarias adicionales.

