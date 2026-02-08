A mes y medio de la elección del congreso y a 4 meses de la primera vuelta presidencial, la agenda del debate electoral sigue centrada en quien es hoy presidente, como si el fuese a ser reelegido. Parecemos “petrificados” esperando a contrarrestar sus discursos, pero hace falta iniciativa para dar respuesta a las reales necesidades de país. Pocos serán los legados del actual gobierno, pero eso sí muchas las herencias negativas (lo fiscal, el mediocre crecimiento, la crisis energética, la inseguridad, el desastre en salud, el marchitamiento de ICETEX, etc). Justo por ello candidatos, es urgente empezar a proponer ideas audaces.

En ese marco, es necesario pensar en “liberar las capacidades atrapadas del país”. Y permítanme proponer algunos temas: Dónde está la propuesta para lograr que los 2,5 millones de NINIS (jóvenes que ni estudian ni trabajan) se conviertan en SISIS (más capacidad para emprender o emplearse en el marco de la cuarta revolución industrial o los sectores con potencial productivo). Dónde está la propuesta que libere las capacidades de los 5,2 millones de micronegocios, que arranca con liberarlos del “gota a gota” o “paga diario” como forma de esclavitud moderna donde pagan más del 720% efectivo anual, y ayudarlos a formalizarse. Dónde está la propuesta para liberar las capacidades del campo colombiano y convertirlo en despensa del mundo, sustituyendo las importaciones de maíz o soya, tecnificando la agricultura orgánica, ampliando los mercados globales, inyectándole el doble de productividad y proveyéndole muchos más bienes públicos (formalización laboral con nuevos modelos contractuales, cooperativismo, microdrónica de enjambre, biotecnología, más seguridad jurídica en tierras y contratos agroindustriales de largo plazo). Dónde está la propuesta para que Colombia sea la sede del deeptech en américa latina, logrando ya no que las startups crezcan anualmente al 113% sino multiplicar eso por tres. Apostarle de lleno a una ley de servicios basados en conocimiento, cooperativas de scale-up, fintech rural, un marketplace regional para micronegocios informales, una gran startup nacional de formalización exprés como en Estonia, entre otros temas.

Pero un tema clave es anticiparnos a un desafío estructural que ya tiene Colombia. Hace diez años la población mayor a 60 años era el 10% y hoy es el 14,5%. Hace 12 años nacieron 650 mil personas y hoy son 445 mil (-32%). Y hace 15 años la tasa de fecundidad en Medellín-Bogotá era cercana a 1,8 y hoy es 0,85. Este hecho, que se agrava aceleradamente, significa desafíos en pobreza, soledad y economía del cuidado, salud y salud mental, pensiones, brechas tecnológicas, lo fiscal, vivienda, empleo y emprendimiento, educación, entre otros. Por qué no pensar en una estrategia de deslocalización regional de jóvenes, otra de productividad 50+ que monte reentrenamientos en tecnología, emprendimiento o servicios, un nuevo modelo de mercado laboral senior flexible, plataformas de bancos de tiempo de acompañamiento al adulto o del adulto a otros o una política para la industria plateada y profesionalización del cuidado con estrategias de apoyo humano y de compañía al adulto (ej. Vivienda inter-generacional).

El principio de algunas propuestas es liberar más capacidades del país y empezar a “chulear” los trinos o sueños de un gobierno que agoniza sin resultados y sin pena ni gloria.

*Rector Universidad EIA