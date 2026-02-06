Cuando hace cuatro años renuncié a ser candidato al Senado para aspirar a la Presidencia de la República, no estaba entre mis planes volver a candidatizarme a nada, aunque seguiría en la lucha política mientras me duraran las pilas, según el compromiso que hice conmigo mismo hace 55 años.

Pero hoy vuelvo al Senado porque la actual situación del país lo requiere. Colombia atraviesa por un momento muy difícil y hay que luchar para que el Senado se tome en serio su gran responsabilidad. Y vuelvo porque aún es posible hacer un trabajo honesto, con rigor, experiencia y coherencia al servicio del país.

Y que no se crea que será grato volver a padecer las conductas inaceptables tan comunes en el Congreso de Colombia y que han sido empeoradas por el actual gobierno.

Prácticas en las que nunca caí porque siempre he hecho política respondiendo a mi vocación de servidor público, a favor del auténtico progreso de Colombia, y no para enriquecerme a mí y a unos compinches.

Y pondré mi experiencia de 20 años como senador aspirando a que el Congreso opere de la mejor manera.

A qué volveré al senado, me preguntan.

A trabajar en serio, con el respaldo de un excelente equipo de asistentes.

A seguir luchando por el pleno desarrollo de la producción industrial y agropecuaria, el desarrollo científico-técnico y las políticas de pleno empleo formal adecuadamente remunerado. Porque sin avanzar en serio en estas direcciones no será posible superar la raquítica economía de mercado que padecemos, mediocridad que está en la base de los demás problemas nacionales.

A insistir más en que los colombianos –sectores populares, clases medias y empresarios urbanos y rurales– nos unamos en defensa de la autodeterminación nacional, con el objetivo principal de alcanzar el auténtico progreso de Colombia.

A promover y realizar importantes debates de control político contra todas las formas de corrupción y otras malas prácticas, debates que han entorpecido las prácticas clientelistas con las que los gobiernos compran congresistas.

Con su voto volveré al Senado para seguir sirviéndole a Colombia con independencia, seriedad y coherencia, como siempre lo he hecho, poniendo mi experiencia al servicio del país y de usted.

Adenda: Por dónde voy, y he viajado bastante por el país en el último año, en los aeropuertos, los restaurantes y en las calles, he recibido no pocas amabilidades y respaldos políticos de personas que no conozco y que me ponderan mi trabajo como senador y me felicitan por mi decisión de volver al Congreso.

A ellos y a mis amables lectores les digo que mi labor en el senado se facilitará si obtengo una alta votación, porque ese resultado acrecienta el poder político del congresista.